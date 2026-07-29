Bonusuri financiare pentru angajații ANAF și de la Vamă, în funcție de performanță. Proiect adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind recompensarea performanţei personalului din ANAF și Vamă cu atribuţii în colectarea veniturilor la buget şi modificarea unor acte normative. Sursa foto: Getty Images/ Agerpres Foto

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind recompensarea performanţei personalului din administraţia fiscală şi vamală cu atribuţii în colectarea veniturilor la buget şi modificarea unor acte normative.



S-au înregistrat 208 de voturi "pentru", 20 de voturi 'contra' şi 65 de abţineri.



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism anual de recompensare financiară a personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al Autorităţii Vamale Române, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă specifici activităţii fiecăreia, precum şi acordarea unor stimulente financiare personalului care contribuie la constatarea şi încasarea unor creanţe rezultate din activitatea de control fiscal şi vamal.



Indicatorii-cheie vor fi aprobaţi prin ordin al ministrului Finanţelor.



Valoarea totală a sumelor acordate cu titlu de recompensă financiară acordată într-un an calendaristic la nivelul ANAF, respectiv al Autorităţii Vamale Române nu va putea depăşi 12% din sumele prevăzute pentru cheltuielile cu salariile de bază în bugetul aprobat al Agenţiei, respectiv al Autorităţii pentru anul respectiv.



Personalului care, în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale individuale, nu realizează indicatorii de performanţă stabiliţi şi obţine calificativul "satisfăcător" la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale i se aplică sancţiunea diminuării drepturilor salariale în condiţiile art.485 alin.(7) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevede un amendament.

Astfel, sancţiunea prevăzută la articolul 485, care se referă la evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici, se referă la diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale, pentru funcţionarii publici care au obţinut calificativul "satisfăcător"