Administrația Trump va elimina restricțiile de mediu pentru industria spațială. Miliardarii Musk și Bezos ar putea avea de câștigat

Racheta SpaceX Starship V3 e lansată de la baza Starbase pe 22 mai 2026, în Boca Chica Beach, Texas, SUA. Sursa foto: Getty Images

Guvernul SUA condus de preşedintele Donald Trump a anunţat marţi că intenţionează să excepteze sectorul spaţial privat de restricţiile de mediu, pe motiv că trebuie crescut ritmul lansărilor spaţiale şi sprijinită concurenţa cu China, informează AFP, potrivit Agerpres.

Secretarul transporturilor, Sean Duffy, a afirmat într-un comunicat că „Statele Unite au câştigat prima cursă spaţială şi putem repeta această performanţă, dar numai dacă reuşim să eliminăm obstacolele administrative”.

Washingtonul ar dori ca reglementările să nu mai ţină cont de prevederile a 13 legi federale privind protecţia unor specii ameninţate, calitatea apei şi a aerului sau protecţia unor ecosisteme de coastă, pentru a atribui „anumite licenţe şi permise spaţiale comerciale”.

Exonerarea de obligaţiile ecologiste ar permite companiilor din domeniul spaţial să obţină mai rapid autorizaţiile necesare pentru lansarea rachetelor, revenirea în atmosferă a vehiculelor spaţiale şi exploatarea siturilor de lansare, a arătat Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA), autoritatea de reglementare în domeniul aviatic.

În prezent, firmele private domină piaţa mondială a lansărilor spaţiale

Sectorul spaţial, care a fost multă vreme monopol de stat, s-a deschis începând din primii ani 2000 pentru actori privaţi cum ar fi companiile multimiliardarilor americani Elon Musk sau Jeff Bezos (n.r. SpaceX și Blue Origin), iar importanţa iniţiativelor respective a crescut continuu, în special în SUA.

În prezent, firmele private domină piaţa mondială a lansărilor spaţiale, dar China recuperează rapid întârzierea şi intenţionează să trimită oameni pe Lună până în 2023 - un obiectiv asumat şi de Statele Unite.

„Acum Trump vrea să elimine chiar şi cele mai elementare măsuri de protecţie a mediului”

Brett Hartl, şeful organizaţiei neguvernamentale Centrul pentru Diversitate Biologică, a condamnat intenţia guvernului american, apreciind că este „un cadou obscen făcut industriei” şi anunţând că va contesta propunerea. El a susţinut că „NASA (Administraţia Naţională Aeronautică şi Spaţială a SUA) efectuează de zeci de ani lansări spaţiale în mod responsabil, dar acum Trump vrea să elimine chiar şi cele mai elementare măsuri de protecţie a mediului pentru a îmbogăţi anumiţi indivizi dintre cei mai bogaţi din lume”.

SpaceX, compania lui Musk, care deţine recordul lansărilor, este în atenţia asociaţiilor care denunţă impactul de mediu al activităţilor de dezvoltare a mega-rachetei Starship la un site din statul Texas situat în apropiere de arii naturale protejate.

Măsurile guvernamentale publicate în jurnalul oficial mai pot fi modificate înainte de intrarea în vigoare.