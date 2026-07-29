Antena 3 CNN Externe "Îi vom lovi puternic". Trump amenință Iranul cu un răspuns dur după un atac cu rachete balistice în Iordania

"Îi vom lovi puternic". Trump amenință Iranul cu un răspuns dur după un atac cu rachete balistice în Iordania

George Forcoş <1 minut de citit Publicat la 17:26 29 Iul 2026 Modificat la 17:26 29 Iul 2026
Donald Trump vorbind la microfon
„Îi vom bate rău de tot”, a declarat Trump. Foto: Getty Images
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Donald trump amenință Iranul

Publicat acum 8 minute

Președintele Donald Trump a promis un răspuns dur după ce trupele americane au interceptat, peste noapte, un atac cu rachete balistice iraniene în Iordania.

„Îi vom bate rău de tot”, a declarat Trump pentru Fox News miercuri dimineață.

„Îi vom lovi puternic. Vor fi bătuți.”

Trump a spus că forțele americane au avut la dispoziție doar câteva minute pentru a răspunde atacului surpriză și au doborât rachetele care se apropiau înainte ca acestea să-și atingă țintele. El a spus că a vizionat o înregistrare video în care personalul american comunica coordonatele în timp real în timpul interceptării.

Președintele a mai spus că atacurile americano-saudite desfășurate peste noapte împotriva milițiilor șiite susținute de Iran în Irak au fost coordonate cu guvernul irakian.

El a numit milițiile un „cancer pentru lume” și a spus că sunt luate în considerare noi avertismente la adresa intermediarilor iranieni.

Etichete: Iran Donald Trump razboi iran Statele Unite ale Americii Strâmtoarea Ormuz

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