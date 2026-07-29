"Îi vom lovi puternic". Trump amenință Iranul cu un răspuns dur după un atac cu rachete balistice în Iordania

Ce se întamplă

Armata SUA a interceptat un „atac surpriză” iranian asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu

Atacul a avut loc la o zi după ce Trump a declarat că SUA au oprit atacurile asupra Iranului

Armata SUA a neutralizat un petrolier care încerca să forțeze blocada impusă porturilor iraniene

Rebelii Houthi susțin că Strâmtoarea Bab el-Mandeb nu este închisă și că blocada vizează doar navele „dușmanului saudit”