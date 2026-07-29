"Îi vom lovi puternic". Trump amenință Iranul cu un răspuns dur după un atac cu rachete balistice în Iordania

Donald trump amenință IranulPublicat acum 8 minute
Președintele Donald Trump a promis un răspuns dur după ce trupele americane au interceptat, peste noapte, un atac cu rachete balistice iraniene în Iordania.
„Îi vom bate rău de tot”, a declarat Trump pentru Fox News miercuri dimineață.
„Îi vom lovi puternic. Vor fi bătuți.”
Trump a spus că forțele americane au avut la dispoziție doar câteva minute pentru a răspunde atacului surpriză și au doborât rachetele care se apropiau înainte ca acestea să-și atingă țintele. El a spus că a vizionat o înregistrare video în care personalul american comunica coordonatele în timp real în timpul interceptării.
Președintele a mai spus că atacurile americano-saudite desfășurate peste noapte împotriva milițiilor șiite susținute de Iran în Irak au fost coordonate cu guvernul irakian.
El a numit milițiile un „cancer pentru lume” și a spus că sunt luate în considerare noi avertismente la adresa intermediarilor iranieni.