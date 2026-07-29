Doi piloți care au doborât drone în România și Lituania, înaintați în grad. Au fost recompensați și militarii din echipajele de sprijin

2 minute de citit Publicat la 17:47 29 Iul 2026 Modificat la 18:51 29 Iul 2026

Ministrul apărării naționale le-a cerut celor doi înalți responsabili militari, precum și conducerii Bazei 86 Aeriene, să utilizeze eficient capabilitățile. Foto: Radu Miruță/Facebook

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a semnat ordinele de înaintare în gradul următor, în mod excepțional, pentru trei ofițeri și șapte maiștri militari care au contribuit la succesul misiunilor desfășurate în Lituania și în România, împotriva dronelor rusești, potrivit unui comunicat al MApN.

În cadrul ceremonialului de înaintare în grad, desfășurat miercuri, 29 iulie 2026, la Baza 86 Aeriană Borcea, ministrul apărării naționale a evidențiat faptul că misiunile de poliție aeriană sunt rezultatul efortului unei echipe în care fiecare militar are un rol esențial. Piloții, mecanicii de bord, controlorii de trafic aerian, personalul tehnic, precum și structurile de supraveghere, comandă și control acționează coordonat, uneori în condiții de presiune extremă, pentru identificarea, interceptarea și neutralizarea în siguranță a amenințărilor aeriene.

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„Succesul unei asemenea misiuni nu aparține unui singur om, ci întregii echipe care pregătește aeronavele, urmărește evoluția țintelor, sprijină echipajele aflate în aer și contribuie la luarea deciziilor necesare pentru protejarea spațiului aerian și a populației”, a declarat ministrul Radu Miruță.

„Rezultatele obținute în Lituania și în România demonstrează nivelul ridicat de pregătire, profesionalismul și capacitatea de reacție ale militarilor Forțelor Aeriene Române, precum și capacitatea acestora de a acționa eficient atât în cadrul misiunilor naționale, cât și al celor desfășurate împreună cu aliații”, a adăugat ministrul apărării naționale.

Mesajul transmis de Radu Miruță

Ministrul apărării naționale, însoțit de locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș Iacob, și de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Leonard Baraboi, a efectuat o vizită la Baza 86 Aeriană Borcea, unde au fost analizate situația de securitate de la frontiera cu Ucraina și riscurile indirecte generate de evoluțiile din zona Mării Negre.

Au fost evaluate măsurile de descurajare adoptate în nordul Dobrogei și postura de apărare, cu accent pe combaterea amenințărilor aeriene.

Ministrul apărării naționale le-a cerut celor doi înalți responsabili militari, precum și conducerii Bazei 86 Aeriene, să utilizeze eficient capabilitățile aflate la dispoziție, astfel încât protecția cetățenilor să fie asigurată împotriva întregului spectru de amenințări.

Totodată, ministrul Radu Miruță și-a exprimat disponibilitatea de a susține măsurile necesare pentru creșterea capacității operaționale a Forțelor Aeriene Române, inclusiv prin alocarea resurselor necesare completării și modernizării capabilităților de supraveghere, comandă-control și apărare aeriană.