Dan Voiculescu avertizează: „Tinerii României sunt prinși între lipsa resurselor și criza de modele”

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția, într-o nouă analiză publicată pe blogul său, asupra uneia dintre cele mai grave provocări cu care se confruntă România: dificultățile tot mai mari întâmpinate de tânăra generație în construirea unui viitor stabil.

Potrivit acestuia, tinerii se află în fața unei „duble provocări”: pe de o parte, accesul inegal la educație de calitate, locuințe accesibile și locuri de muncă stabile, iar pe de altă parte, lipsa unor modele autentice care să îi inspire și să îi ghideze.

„Mulți tineri intră în viața adultă fără o bază materială solidă, ceea ce le amână decizii esențiale precum alegerea unei cariere, întemeierea unei familii sau achiziția unei locuințe”, subliniază Dan Voiculescu.

Profesorul avertizează că problema nu este doar una economică. În opinia sa, societatea traversează și o profundă criză de repere, într-un context în care succesul facil promovat în mediul online ia locul valorilor construite prin răbdare, muncă și perseverență.

Dan Voiculescu susține că absența mentorilor autentici – părinți implicați, profesori dedicați și profesioniști dispuși să transmită experiență – creează un gol pe care rețelele sociale nu îl pot suplini.

În concluzie, profesorul afirmă că cele două probleme sunt inseparabile: fără resurse, tinerii nu își pot construi un viitor durabil, iar fără modele autentice nu au direcția necesară pentru a valorifica oportunitățile atunci când acestea apar.