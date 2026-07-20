Elevii români au obținut o medalie de aur, trei de argint şi douǎ de bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică, la Shanghai

Cei șase elevi din echipa României au urcat pe podium la Olimpiada Internațională de Matematică, desfășurată în Shanghai, China, cucerind o medalie de aur, trei de argint și două de bronz, a transmis luni, Ministerul Educației şi Ceretării. Anunţul vine la scurt timp după ce s-a aflat că liceenii care au fost prezenţi la Olimpiada Internațională de Chimie, organizată în Tashkent, Republica Uzbekistan, au câştigat o medalie de aur, două de argint și una de bronz.
Echipa României a fost condusă de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti (Leader), lector Mihai Chiş de la Facultatea de Informatică din Timişoara (Deputy Leader) şi de Lucian Ţurea, Societatea de Ştiinţe Matematice din România.
David-Vlad Mărghidan, de la Liceul Internațional de Informatică București, a câştigat medalia de aur, Mihai Alexandru Ardelean, Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea, județ Bihor – medalie de argint; Radu Ionuț-Stoleriu, Colegiul Național "Emil Racoviță" Iași – medalie de argint; David Ghibu, Liceul Internațional de Informatică București – medalie de argint; iar Emanuel Mazăre, de la Colegiul Național "Alexandru Odobescu" Pitești, Argeș – medalie de bronz şi Andrei Vila, de la Liceul Internațional de Informatică București – medalie de bronz.
"O medalie de aur, trei de argint și douǎ de bronz pentru România, la Olimpiada Internațională de Matematică 2026! (...). Felicitări elevilor, profesorilor lor și părinților, care i-au susținut neîntrerupt!
Cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică s-a desfășurat în perioada 10-21 iulie 2026, la Shanghai, în China, cu participarea a 666 de concurenți din peste 120 de țări. (...)", au scris reprezentanţii Ministerului Educaţiei într-o postare pe Facebook, făcută în această dimineaţă.
La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC.
Ministerul Educației și Cercetării a mai precizat că sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale - etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții.