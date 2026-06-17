"În 30 de ani, n-am mai văzut așa ceva". Suporterii scoțieni beau așa multă bere, că pub-urile din Boston nu le mai fac față

1 minut de citit Publicat la 13:32 17 Iun 2026 Modificat la 13:33 17 Iun 2026

Suporterii scoțieni beau așa multă bere, că pub-urile din Boston trebuie să-și refacă zilnic stocul. FOTO: Hepta/Getty Images

Pub-urile din Boston se confruntă cu o problemă neașteptată, după ce mii de fani scoțieni au ajuns în oraș pentru Cupa Mondială. Potrivit relatărilor locale, numărul mare de suporteri a dus la o scădere semnificativă a stocurilor de bere, scrie The Independent.

Peste 20.000 de fani ai naționalei Scoției au călătorit în Massachusetts pentru primele două meciuri ale echipei lor din faza grupelor.

Dincolo de fotbal, suporterii scoțieni au profitat de prezența în Statele Unite și au luat contact cu cultura locală, inclusiv printr-o vizită la Fenway Park, unde au urmărit un meci al echipei de baseball Boston Red Sox.

Numărul mare de fani dornici de bere a dus la o creștere fără precedent a cererii. Mai multe localuri din oraș au anunțat că stocurile de bere s-au redus rapid.

Noelle Somers, director operațional al Henessy’s Bar, din centrul Bostonului, a spus că vânzările de după meciul Scoția - Haiti au fost de trei ori mai mari decât cele înregistrate de St Patrick’s Day.

"Suntem aici de peste 30 de ani și nu am mai văzut niciodată așa ceva", a declarat ea pentru Boston Globe.

Barul a rămas fără bere duminică seară, înainte ca stocurile să fie refăcute luni dimineață. O nouă livrare este așteptată joi, înaintea meciului Scoția - Maroc, programat vineri seară.

Și compania Sam Adams a avut probleme cu stocurile în localul său din Boston. Cererea pentru berea Boston Lager a fost de patru ori mai mare decât într-o perioadă de sărbătoare.

"Nu am mai văzut niciodată așa ceva", a declarat Billy DeCain, de la Sam Adams Boston Taproom, pentru NBC Boston.

Multe baruri din Boston s-au umplut de fani îmbrăcați în albastru și de steaguri ale Scoției. Singurul bar scoțian dedicat din oraș, The Haven, a devenit un punct de întâlnire pentru suporterii scoțieni.

Înaintea Cupei Mondiale, proprietarul Jason Waddleton a comandat peste 100 de butoaie de bere Tennent’s, pentru ca suporterii scoțieni să poată bea una dintre mărcile lor preferate.