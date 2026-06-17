A doua cea mai mare economie a Africii primește 690 de milioane de euro de la UE pentru modernizarea rețelei electrice

A doua cea mai mare economie a Africii primește 690 de milioane de euro de la UE pentru modernizarea rețelei electrice. FOTO: Getty Images

Egiptul și Uniunea Europeană au ajuns la un acord pentru un pachet de finanțare de până la 690 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea rețelei electrice a Egiptului și pentru conectarea la rețea a unor noi capacități de energie regenerabilă până în 2030, scrie Insider Africa.

Pachetul include un împrumut de 600 de milioane de euro de la EIB Global, divizia de dezvoltare a Băncii Europene de Investiții, și granturi de până la 90 de milioane de euro din partea Comisiei Europene.

Programul va fi coordonat de compania de stat Egyptian Electricity Transmission Company. Scopul este integrarea unei capacități solare și eoliene suficient de mari pentru a alimenta aproximativ 10 milioane de gospodării.

Investiția arată rolul important al Egiptului în planurile Europei pentru energie curată în Africa de Nord și în zona Mediteranei. Egiptul este estimat să rămână a doua cea mai mare economie a Africii în 2026. Fondul Monetar Internațional estimează un PIB nominal de 429,65 miliarde de dolari. Țara are, de asemenea, relații economice și diplomatice solide cu partenerii occidentali.

Prin acest program, Egiptul va construi stații electrice moderne și va instala linii noi de transport al energiei. Acestea vor conecta energia solară și eoliană produsă în zonele Mării Roșii și Golfului Suez la rețeaua națională.

Finanțarea europeană va acoperi 44% din costul total al programului. Restul banilor vor veni de la Egyptian Electricity Transmission Company. Etapa susținută de Banca Europeană de Investiții se va desfășura între 2027 și 2030. Guvernul egiptean va împrumuta banii prin Banca Centrală a Egiptului, iar compania EETC va coordona lucrările.

După finalizare, noua infrastructură ar trebui să reducă pierderile din rețea, să facă alimentarea cu energie mai sigură și să permită conectarea unor proiecte mari de energie regenerabilă.

"Acest acord arată forța parteneriatului dintre Egipt și Uniunea Europeană și dorința noastră comună de a avansa tranziția verde", a declarat Badr Abdelatty, ministrul egiptean de Externe, Cooperării Internaționale și pentru Egiptenii din Diaspora.

Problemele rețelelor electrice din Africa

Finanțarea vizează una dintre cele mai mari probleme ale tranziției energetice din Africa: rețelele electrice insuficient dezvoltate. Deși mai multe țări africane au atras investiții în energie solară și eoliană, rețelele vechi și suprasolicitate nu pot prelua întotdeauna energia produsă.

Din această cauză, unele proiecte de energie regenerabilă întârzie chiar și după ce au fost obținute fondurile pentru producția de electricitate.

Prin finanțarea stațiilor electrice și a liniilor de transport, UE și Banca Europeană de Investiții vor să ajute la transportul energiei regenerabile din zonele de producție către consumatori. Programul ar putea crea oportunități și pentru companii africane și europene din inginerie, construcții, furnizare de echipamente și tehnologii pentru energie curată.

"Acest proiect este un exemplu foarte concret al lucrurilor pe care le poate realiza parteneriatul dintre Egipt și Uniunea Europeană. Egiptul, UE și BEI sprijină împreună extinderea și modernizarea rețelei electrice, conectarea unei cantități mai mari de energie regenerabilă și întărirea rolului Egiptului ca hub energetic regional. Pentru BEI, acest proiect înseamnă creștere durabilă, siguranță energetică mai mare și oportunități mai bune pentru oameni și companii", a declarat Gelsomina Vigliotti, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții.

Pachetul pentru Egipt îl depășește pe cel pentru Maroc

Acordul vine după o investiție similară susținută de UE în Maroc. În mai 2025, Banca Europeană de Investiții a semnat un împrumut de 170 de milioane de euro cu compania de stat ONEE.

Acea finanțare susține un program mai mare, de 355 de milioane de euro, pentru întărirea liniilor de transport și a stațiilor electrice între 2024 și 2029. Scopul este integrarea energiei regenerabile și creșterea fiabilității rețelei.

Pachetul de 690 de milioane de euro pentru Egipt este însă de peste patru ori mai mare decât împrumutul acordat Marocului. Acest lucru arată importanța Egiptului în strategia energetică a UE pentru Africa de Nord.

Investiția se numără printre primele proiecte din cadrul Inițiativei de Cooperare Transmediteraneană pentru Energie Regenerabilă și Tehnologii Curate. Aceasta urmărește să întărească parteneriatul dintre UE și țările din sudul Mediteranei în domeniul energiei curate.