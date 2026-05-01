Filtre și controale în trafic de 1 mai 2026, pe Autostrada Soarelui A2: Un șofer conducea spre mare cu 12 kg de droguri pe banchetă

1 minut de citit Publicat la 15:49 01 Mai 2026 Modificat la 15:49 01 Mai 2026

Filtru de poliție pe Autostrada Soarelui A2, 1 mai 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Autoritățile au intensificat măsurile de siguranță rutieră pentru minivacanța de 1 mai, iar la această oră traficul spre litoral se desfășoară sub supraveghere strictă. Autostrăzile sunt monitorizate inclusiv din elicopter, iar polițiștii au instituit filtre pentru depistarea șoferilor care au consumat alcool sau substanțe interzise.

Vineri, pe Autostrada Soarelui A2, sunt mai multe puncte de control, în condițiile în care valorile de trafic au crescut încă de la primele ore ale zilei. Șoferii care se deplasează spre mare sunt verificați în trafic, iar cei care depășesc viteza legală sunt monitorizați inclusiv din aer.

La nivel național, aproximativ 350 de radare sunt folosite pentru supravegherea circulației, alături de elicoptere ale Poliției. Conducătorii auto opriți sunt testați pentru consum de alcool și droguri, iar documentele le sunt verificate.

În paralel, au fost impuse restricții pentru vehiculele de mare tonaj, pentru a fluidiza traficul. De asemenea, aproximativ 3.500 de polițiști sunt mobilizați pentru controlul în punctele de frontieră.

Șofer prins pe A2 cu 12 kg de droguri în mașină: Se ducea să le vândă pe litoral

Un caz grav a fost înregistrat în cursul zilei pe A2. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, un echipaj de poliție, la solicitarea ofițerilor BCCO București (Brigada de Combatere a Criminalității Organizate), a oprit în zona nodului rutier de la Cernica un șofer care transporta aproximativ 12 kilograme de droguri. Acestea erau pe bancheta din spate a mașinii.

Bărbatul se deplasează către litoral, unde intenționează să vândă substanțele interzise în contextul petrecerilor organizate de 1 mai. Acesta este reținut și urmează să fie prezentat în fața judecătorilor.

Alți doi șoferi, aflați sub influența alcoolului, dintre care unul în vârstă de 19 ani, au fost prinși de agenți, pe Autostrada Soarelui, și lăsați fără permis.

Totodată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit restricții de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate transportului de persoane.

Astfel, pe Autostrada A2 București – Constanța, circulația acestor vehicule este restricționată pe ambele sensuri astăzi, între orele 06:00 și 22:00. Măsuri similare sunt aplicate și pe DN7, între Pitești și Veștem, precum și pe DN39, între Agigea și Mangalia.

Autoritățile recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație și să manifeste prudență, în condițiile unui trafic intens pe principalele rute către litoral.