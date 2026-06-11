Scandalul ROBOR: Președintele Consiliului Concurenței explică ce pot face românii care au plătit rate mai mari

Românii care au plătit rate mai mari din cauza ROBOR-ului ”aranjat” de bănci / Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat, joi, la Antena 3 CNN, că persoanele care se consideră prejudiciate în urma modului de stabilire a indicelui ROBOR pot deschide acțiuni civile pentru a solicita despăgubiri. Acesta a mai explicat că băncile au colaborat între ele, în perioada fixingului ROBOR.

„A existat o comunicare și o colaborare între bănci în procesul de fixare, de stabilire a ROBOR-ului. De ce nu e voie să se întâmplă asta?

Sunt mai multe elemente. În primul rând este faptul că ei pot să-și vadă cotațiile, dar nu e numai asta. E și faptul că au colaborat la metodologie, au schimbat mesaje între ei, se anunțau unii pe alții de greșeli, de creșteri ale dobânzilor și așa mai departe. Sunt mai multe elemente de colaborare, dar parcă cel mai important este cel legat de faptul că pot să vadă în acea jumătate de oră în care se produce fixingul, pot să vadă cotațiile celorlalte bănci”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Întrebat cum ar trebui să procedeze românii care au plătit rate mai mari din cauza ROBOR-ului aranjat de bănci, președintele Consiliului Concurenței a precizat că aceștia pot să deschidă acțiuni civile.

„Eu pot să vă spun cadrul legal. Deci unde suntem acum. Repet, Consiliul a luat o hotărâre, o motivăm, o comunicăm băncilor. Din momentul acela, foarte probabil vor începe procesele și în general vor fi două faze: Curtea de Apel București și apoi Înalta Curte. Și ciclul ăsta durează undeva spre 5 ani.

În paralel, cei care se consideră prejudiciați pot să deschidă acțiuni civile.

Asta avem o lege care transpune directiva europeană, e o lege pentru acordarea de despăgubiri, și în baza acestei legi trebuie deschise acțiuni în instanțele civile”, a mai explicat Bogdan Chirițoiu.

Consiliul Concurenţei a sancţionat zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei pentru încălcarea normelor de concurenţă, respectiv legea concurenţei şi Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Autoritatea de concurenţă menţionează că, în urma investigaţiei, a constatat că băncile participante la stabilirea ROBOR şi-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informaţii confidenţiale şi strategice, în special referitoare la preţ, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing.

Independenţa cotaţiilor din perioada de fixing este importantă, cu atât mai mult în cazul maturităţilor pentru care volumul tranzacţiilor efective fiind redus (3, 6, 12 luni), media acestor tranzacţii nu poate fi folosită ca indicator relevant. Rezultatul procedurii de fixing este folosit la calculul dobânzilor pentru unele credite.

Astfel, un nivel crescut al acestui indice poate fi favorabil creditorilor, dar afectează în mod direct consumatorii şi ceilalţi debitori ale căror contracte sunt raportate la ROBOR, a explicat CC.

Cinci bănci au anunțat că vor contesta în instanță decizia Consiliului Concurenței de a le amenda.