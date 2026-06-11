Doi români au fost arestaţi în Elveţia pentru jaf la un magazin de bijuterii

Poliţia cantonală i-a localizat pe cei doi suspecţi, în timp ce aceştia se aflau în mașină. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Doi cetățeni români, în vârstă de 21 și 37 de ani, au fost arestați în zona Locarno, Elveţia, pe data de 9 iunie 2026, sub acuzația de spargere, deteriorare şi jefuirea unui magazin de bijuterii din staţiunea balneară Ascona. Anunțul a fost făcut în comun de Parchet, poliția cantonală și Oficiul Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor.

Puţin după ora 5:00 dimineața, pe 9 iunie, cei doi bărbați, ambii rezidenți în Români, ar fi perforat vitrina unui magazin de bijuterii din Ascona, în zona Locarno. Imediat după jaf, a fost deschisă o anchetă amănunțită, care să reconstituie faptele, relatează presa din Italia.

Forțele de ordine au activat o operațiune de căutare care a dus la localizarea celor doi bărbați, în timp ce aceştia se aflau într-o mașină în zona Muzzano. Arestarea a fost efectuată de ofițeri de poliție cantonală, iar la operațiune au participat, de asemenea, forțe de poliție municipală din localitatea Ascona și din orașul Locarno.

La perchezițiile efectuate asupra celor doi suspecţi și a vehiculului s-au găsit uneltele folosite pentru spargere.

Cei doi suspecți sunt acuzați de jefuirea şi deteriorarea magazinului de bijuterii. Ancheta va stabili dacă cei doi bărbați sunt responsabili și pentru alte furturi care au avut loc în canton și pe teritoriul național.