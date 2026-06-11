Surpriză uriașă la una dintre cele mai mari companii din România. CEO-ul eMAG din ultimii 17 ani și-a vândut toate acțiunile

Antreprenorul mai deținea 11,7% dintre acțiunile companiei Dante International SA, entitatea juridică ce include eMAG România. FOTO: Agerpres

Iulian Stanciu a ieșit complet din acționariatul eMAG, cel mai mare retailer online din România, după ce și-a vândut participația de 11,7% către Prosus, acționarul majoritar al grupului, potrivit Economica.net.

După 17 ani la conducerea companiei și 14 ani de parteneriat cu investitorul sud-african, antreprenorul anunță că va folosi capitalul obținut pentru a investi în companii românești din domenii precum energia, sănătatea, industria și tehnologia.

Potrivit datelor termene.ro, antreprenorul mai deținea 11,7% dintre acțiunile companiei Dante International SA, entitatea juridică ce include eMAG România, cel mai mare retailer online din țară, diviziile eMAG Ungaria și Bulgaria și platforma Fashion Days. Compania este evaluată la aproximativ 3,7 miliarde de euro.

"Am trecut prin tot felul de crize, am făcut multe greșeli, am învățat din ele și am mers mai departe. Am avut încredere că se poate, am avut încredere în oameni care au crescut în business împreună cu mine, așa cum și alții au avut încredere în mine. Și am fost norocos să am alături oameni excepționali, colegi, parteneri, mentori și un investitor care a susținut dezvoltarea eMAG prin investiții masive și prin facilitarea accesului la cunoaștere. Antreprenoriatul bazat pe muncă, educație, inovare și planificarea investițiilor pe termen lung funcționează, aceasta este principala cale de urmat, în timp ce riscul și impredictibilitatea de toate felurile sunt parte din joc", a spus Iulian Stanciu, potrivit sursei citate.

Care vor fi viitoarele investiții ale lui Iulian Stanciu

El a anunțat că se va ocupa în continuare de investiții, în sectoare strategice precum energie, servicii medicale, industrie, tehnologie.

"Un investitor poate ajuta enorm o afacere și un antreprenor. Le recomand antreprenorilor să fie deschiși către asociere; oamenii pot face mai mult împreună, printr-un parteneriat corect gândit și gestionat pe termen lung. Dacă până acum am fost jucător, adică antreprenor, acum merg către antrenor, adică investitor. Îmi doresc să ajut companii și antreprenori să crească, să avem poate 10 eMAG-uri în 10 ani, în diverse domenii. România nu duce lipsă de talent, de antreprenori. Însă ducem lipsă de equity, de capital de risc. Voi pune banii la treabă, înapoi în economie,” a mai spus Iulian Stanciu.

Dante International, compania care operează eMAG România, diviziile eMAG din Ungaria și Bulgaria, precum și platforma Fashion Days, a raportat pentru 2025 o scădere a cifrei de afaceri și o majorare semnificativă a pierderilor. Totodată, retailerul și-a redus numărul de angajați pentru al patrulea an consecutiv.

Potrivit datelor analizate de Economica, compania a înregistrat anul trecut afaceri nete de 8,7 miliarde de lei, cu 3,1% sub nivelul din 2024, când veniturile ajunseseră la 8,9 miliarde de lei, după un avans de 16,5%. În același timp, pierderile aproape s-au dublat față de anul precedent.