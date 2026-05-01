Românii pleacă la mare, de 1 mai. Şoferii vitezomani de pe A2, urmăriţi din elicopter. CNAIR a anunţat restricţii pentru unele maşini

Publicat la 09:36 01 Mai 2026 Modificat la 09:36 01 Mai 2026

Autorităţile au sporit măsurile de siguranţă în trafic, pentru minivacanţa de 1 mai. Autostrăzile vor fi monitorizate inclusiv din elicopter, iar poliţiştii au pregătit filtre pentru a-i prinde pe şoferii care au consumat alcool sau substanţe interzise. De asemenea, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este interzisă vineri, 1 mai, pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene.

Vineri dimineaţă, pe A2, poliţiştii au organizat mai multe filtre. Valorile de trafic au crescut de la primele ore ale zilei. Şoferii vitezomani aflaţi în drum spre mare sunt urmăriţi de poliţişti inclusiv din elicopter.

La nivel naţional, agenţii de la Rutieră monitorizează traficul cu 350 de radare, dar şi cu elicoptere. Şoferii opriţi în trafic sunt testaţi pentru consum de alcool şi droguri, le sunt verificate documentele.

Există şi restricţii pentru vehiculele de mare tonaj, pentru a fluidiza traficul. De asemenea, 3.500 de poliţişti asigură controlul în punctele de frontieră.

CNAIR a anunţat restricţii pentru 1 mai

Autorităţile au anunţat că circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă vineri, 1 mai (Ziua Muncii), pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene.

CNAIR a transmis ce vehiculate sunt vizate şi drumurile pe care se introduc interdicţii.

"CNAIR informează participanții la trafic că, potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă vineri, 1 mai (Ziua Muncii), pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E), conform Anexei nr. 1 la Ordin, după cum urmează:

pe A2 București – Constanța (intersecția A2 cu DNCB – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – intersecția A2 cu A4), circulația este restricționată pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 16:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00, pentru vehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone;

pe DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN1), restricțiile se aplică pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 18:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone;

pe DN39 Agigea – Mangalia (limita municipiului Mangalia), circulația este restricționată pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 16:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00, pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone", a comunicat CNAIR.