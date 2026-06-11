Un șef din ANPC ar fi luat 15.000 de lei pentru un control „blând” la un club din Mamaia. Acum, DNA l-a plasat sub control judiciar

Siglă Direcția Națională Anticorupție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus în mișcare acțiunea penală împotriva lui Bogdan-Eduard Dragomirescu, șef al Serviciului Corp Control din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la data faptelor, acesta fiind acuzat de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu.

Potrivit unui comunicat transmis joi de DNA, procurorii au dispus și măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10 iunie 2026.

Anchetatorii susțin că, în luna iulie 2025, Dragomirescu ar fi pretins și primit suma de 15.000 de lei de la reprezentantul unui club din stațiunea Mamaia. În schimbul banilor, acesta ar fi lăsat să se înțeleagă că își va folosi influența asupra comisarilor ANPC pentru ca unitatea verificată să beneficieze de un control favorabil.

Concret, procurorii afirmă că șeful Corpului de Control al ANPC ar fi promis că inspectorii nu vor întocmi un proces-verbal de control sau nu vor aplica sancțiuni, ori că vor întocmi un document favorabil operatorului economic. De asemenea, una dintre mize ar fi fost evitarea măsurii de suspendare temporară a activității clubului.

Control „blând” în cadrul campaniei ANPC Litoral 2025

Potrivit DNA, la data de 18 iulie 2025, clubul respectiv a fost verificat de comisari ANPC în cadrul campaniei „Litoral 2025”. Procurorii susțin că, în urma intervențiilor făcute de Dragomirescu, inspectorii nu ar fi aplicat sancțiunile care se impuneau și nici nu ar fi dispus oprirea temporară a activității, deși în timpul controlului au fost constatate deficiențe.

„Ca urmare a demersurilor efectuate de inculpatul Dragomirescu Bogdan-Eduard, aceștia nu ar fi aplicat sancțiunile corespunzătoare și nici nu ar fi dispus măsura opririi temporare a activității, în pofida deficiențelor constatate”, se arată în comunicatul DNA.

Anchetatorii consideră că aceste acțiuni ar fi afectat interesele legale ale statului în ceea ce privește protecția sănătății, vieții și intereselor economice ale consumatorilor.

Pe durata controlului judiciar, Bogdan-Eduard Dragomirescu are mai multe obligații impuse de procurori. El trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat la organele de urmărire penală, nu poate părăsi teritoriul României fără acordul DNA și nu are voie să comunice, direct sau indirect, cu persoanele indicate în ordonanța de control judiciar.

Procurorii i-au atras atenția că, în cazul în care încalcă cu rea-credință obligațiile impuse, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau chiar cu arestarea preventivă.

DNA precizează că lui Bogdan-Eduard Dragomirescu i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate împotriva sa, conform prevederilor Codului de procedură penală.

Totodată, ancheta nu îl vizează exclusiv pe acesta. Procurorii au anunțat că în dosar se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

DNA subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură în niciun fel prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate.