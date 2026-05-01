Un șofer de 19 ani s-a lăsat urmărit de mașinile și elicopterul Poliției pe Autostrada A2 pentru că „se grăbea să ajungă la Vama Veche”

1 minut de citit Publicat la 17:15 01 Mai 2026 Modificat la 17:17 01 Mai 2026

Polițiștii monitorizează circulația pe Autostrada A2 de 1 mai 2026 și din elicopter. Sursa foto: Poliția Română via Facebook

Un tânăr de 19 ani din București a pus pe jar autoritățile, de 1 mai, după ce a fost surprins conducând haotic pe Autostrada A2, spre mare. Potrivit informațiilor transmise vineri de Poliția Română, incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar polițiștii din Medgidia au intervenit pentru a opri vehiculul la kilometrul 193.

Șoferul a refuzat însă să tragă pe dreapta, declanșând o urmărire ca în filme. Operațiunea a implicat atât echipaje rutiere, cât și un elicopter al Inspectoratul General de Aviație al MAI, care a monitorizat din aer fiecare mișcare a tânărului.

Tânărul a ieșit pozitiv la testul de alcool

Cursa s-a încheiat după doar câțiva kilometri, la poziția 196, unde polițiștii au reușit să îl oprească. Explicația oferită de acesta a fost surprinzătoare: se grăbea să ajungă în Vama Veche.

Planul de vacanță i-a fost însă dat peste cap de rezultatul etilotestului, care a indicat o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În loc să ajungă la mare, tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice și s-a ales cu un dosar penal.

„Vama poate să mai aștepte. Siguranța celorlalți, nu”, au transmis reprezentanții Poliției, subliniind că astfel de comportamente pun în pericol viața participanților la trafic.

În timp ce Vama Veche rămâne o destinație populară pentru tineri, autoritățile reamintesc că drumul până acolo trebuie parcurs în siguranță și cu respectarea legii.