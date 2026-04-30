Alune cu aflatoxine, retrase din mai multe supermarketuri: Cum arată punga de arahide și lista magazinelor unde s-a vândut

Lanțul de supermarketuri Metro a retras de la vânzare un sortiment de arahide prăjite, după ce au fost depășite limitele admise de aflatoxine - substanțe toxice cancerigene - potrivit unei informări transmise joi de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Astfel, Metro Cash & Carry România a inițiat rechemarea produsului „Fine Life Arahide Decojite Prăjite” de 2 kg.

Produsul, distribuit de SC Depal SRL, are codul de bare 5948792056308 și face parte din lotul LA 347, cu data de expirare 13 noiembrie 2026. Rechemarea vizează toate produsele din acest lot aflate deja pe piață.

Autoritățile recomandă consumatorilor să nu consume arahidele din lotul menționat și să le returneze la magazinul de unde au fost achiziționate, până la data de 30 mai 2026.

Produsul a fost comercializat în mai multe magazine Metro din țară, respectiv Metro Brașov (DN1, Brașov–Sibiu, km 174, județul Brașov), Metro Cluj (Florești, strada Avram Iancu 488–490, județul Cluj), Metro Galați (DN26 Galați–Tg. Bujor, Vânători, km 5, județul Galați), Metro Oradea (Calea Clujului 231, județul Bihor), Metro Pallady (Bulevardul Theodor Pallady nr. 51), Metro Sibiu (Șoseaua Alba Iulia 79A, județul Sibiu) și Metro Voluntari (DN2, Șoseaua Afumați, km 10, București).

Ce sunt aflatoxinele și de ce sunt periculoase pentru sănătate

Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite tipuri de mucegaiuri care pot contamina cerealele, nucile și semințele, inclusiv arahidele, mai ales atunci când sunt păstrate în condiții necorespunzătoare de umiditate și temperatură.

Aceste toxine sunt periculoase pentru sănătatea umană deoarece pot afecta ficatul și, în cazul expunerii îndelungate sau în cantități mari, sunt asociate cu un risc crescut de boli grave, inclusiv cancer hepatic.

Sunt considerate printre cele mai puternice substanțe genotoxice și cancerigene.

Din acest motiv, există limite stricte de siguranță în alimente, iar depășirea acestora duce la retragerea produselor de pe piață.