Amintirile lui Miodrag Belodedici despre perioada din Mexic, înainte de CM 2026: Mergeai cu maşina și te opreau la semafor cu pistolul

Miodrag Belodedici. Sursa foto: Inquam Photos /George Călin

Fostul fundaș Miodrag Belodedici (62 de ani) a afirmat, miercuri, la Muzeul Fotbalului, unde a vizitat o expoziție de mingi oficiale de la turneele finale ale Cupei Mondiale, că este încrezător că selecționata pregătită de Gheorghe Hagi va începe să urce și să se califice la CM, pentru că altfel ''va dispărea''. El a povestit şi experienţa de când a jucat în Mexic, la Atlante, în perioada 1996-1998.

''De visat, visăm să ajungem la Cupa Mondială. Am văzut primele două meciuri. Eu zic că e important să avem cât mai multe acțiuni, să vedem ce trebuie să facem. E foarte bine, trebuie să-i ținem tot timpul în forma maximă. Speranțe există. Eu cred că o să mergem în sus pentru, că am ajuns într-un punct în care nu prea ne este locul. Acum va trebui să o luăm în sus, nu mai putem să mergem în jos. Dacă mai facem un pas în jos o să dispărem. Dar încet, încet o să ne ridicăm', a declarat Belodedici.

Participant la ediția CM din SUA 1994, Belodedici a spus că nu era foarte interesat de mingile cu care se juca, ci mai degrabă de adversarii pe care trebuia să-i întâmpine ca fundaș.

''Vă spun sincer că nu-mi aduc aminte ce mingi am avut la Campionatul Mondial, pentru că eram foarte concentrat la atacanții lor, care veneau spre careul nostru. Dar în '94 am avut mingi foarte bune. Mă uitam acum în muzeu și am văzut mingile cu șiret cu care am început eu să joc la Minerul Moldova Nouă la juniori. Te fereai să dai cu capul, pentru că dacă te lovea cu șiretul îți rămânea o urmă, chiar dacă nu îți spărgea capul. Aștept modelul din America ca orice suporter, aștept să văd ce se întâmplă. Eu nu am o favorită, nu susțin nicio echipă. Dacă ar fi participat România sau Serbia era altceva. Mie mi-ar plăcea să apară și alte echipe care să câștige Cupa Mondială, nu doar Brazilia, Argentina sau Franța, să mai apară și alte echipe care să se bucure de eveniment. Îmi plac surprizele'', a afirmat fostul fotbalist.

A jucat în Mexic, la Atlante

Belodedici, fost jucător în Mexic, și-a amintit de perioada în care evolua la Atlante, echipă pentru care a câștigat un trofeu.

''Am jucat în Mexic doi ani, era o atmosferă foarte frumoasă. Sunt pasionați, cântă tot timpul, încurajează la toate meciurile, aveam stadionul plin la Atlante. Îmi amintesc că era destul de greu să joci acolo, pentru că era la altitudine destul de mare și o umiditate ridicată. Nu prea aveai aer și trebuia să te obișnuiești. Nu puteai să respiri și mi-au spus că voi avea nevoie de două-trei săptămâni până mă obișnuiesc. Am simțit asta de două ori într-un meci, când am făcut efort și mi s-a făcut negru în fața ochilor. Norocul meu că nu era mingea lângă mine, era mai departe. Am stat vreo cinci, șase, șapte secunde, am respirat și mi s-a ridicat.

Era destul de periculos în Mexic atunci, mi s-a spus să nu îmi iau o mașină scumpă, pentru că mergeai și te opreau la semaforul cu pistolul. La doi-trei colegi le-au luat mașinile. Am avut și eu o mașină normală, nu mai țin minte ce era, nu era ceva să îți sară în ochi.

Dar a meritat experiența din Mexic, pentru că aveam și o vârstă mai înaintată și urma să mă retrag. Eram spre sfârșitul carierei. Nu campionatul l-am câștigat, dar am și eu un trofeu în Mexic, o cupă. Nu eram o vedetă, dar ei mă știau foarte bine, pentru că plecasem din Spania acolo'', a mai spus Belodedici.

Cupa Mondială FIFA 2026 se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei țări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Acesta este primul turneu final din istorie extins la un număr record de 48 de echipe participante, față de 32 la edițiile anterioare.