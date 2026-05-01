Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească FPV care zbura spre frații și surorile sale

Pe 18 aprilie, băiatul a tăiat de unul singur cablul de fibră optică. El

În orașul Semenivka, Anatolii Prokhorenko, în vârstă de 12 ani, a dezactivat o dronă rusească care se îndrepta spre frații săi mai mici.

„Doar zbura, am văzut cum începe să se rotească. M-am ghemuit, apoi am văzut cum se ridică. Am spus: «Gata, 15 secunde și o tai!». Nepotul meu a ieșit în fugă și a strigat: «Taie!». Am tăiat-o și am văzut cum începe să accelereze în sus, pentru că a pierdut controlul și a început să cadă. Ne pregăteam deja să explodeze. Dar drona a căzut la aproximativ 100-150 de metri de noi, în tufișuri”, a spus el.

Anatolii a spus că fusese învățat cum să taie fibra optică de către niște cunoștințe, care sunt în armată.

„Ne-am dus în pădure să-i ajutăm să taie lemne de foc. Ne-am împrietenit. După ce am tăiat ultimul copac, era o fibră pe el. Mi-a arătat și mi-a spus: «În cazuri rare, taie-l». Apoi instinctul a intervenit pentru că erau trei dintre frații mei și alți trei oameni”, a explicat băiatul.

Potrivit spuselor sale, era prima dată când făcea asta și îi era frică, dar teama pentru familia sa a depășit orice.

Nikita Havrilenko, directorul operațional al centrului de instruire pentru operatori de drone „Kruk”, a declarat că băiatul a avut noroc că nu exista o a doua dronă în apropiere.

„De obicei, o dronă FPV nu zboară singură. Este ghidată de o altă dronă din aer. Și dacă acea dronă, de la o înălțime de 300 de metri, vede un băiat care încearcă să o neutralizeze, tăind sau încurcând fibra optică, ce se întâmplă în continuare? Băiatul devine o țintă prioritară pentru că interferează”, a subliniat el.

Anatolii este în prezent în clasa a șaptea. Tatăl său, Volodimir Poltoratskii, a declarat că, din cauza situației de securitate, familia s-a mutat la Cernihiv și intenționează să solicite statutul de persoană strămutată în interiorul țării. Anatolii este cel mai mare dintre cei cinci copii.

Băiatul a spus că vrea să se termine războiul. Principalul său hobby este mecanica, îi place să petreacă timp cu tatăl său și să-i ajute să repare mașina. După acest incident, spune că vrea să devină soldat și să lucreze cu drone.