Ce schimbări aduce noul regulament UE valabil de la 1 mai pentru oje, geluri, parfumuri și șampoane

Multe oje cu sclipici sau geluri cu efect metalic vor fi eliminate imediat de pe rafturi din cauza restricțiilor privind prezența argintului în aceste produse. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

De la 1 mai intră în vigoare Regulamentul European 2026/78, care actualizează regulile și interzice sau restricționează anumite substanțe considerate periculoase pentru sănătate. Mai exact, Regulamentul 78/2026, adoptat pe 12 ianuarie anul trecut de către Comisie, recunoaște anumite substanţe prezente în produsele cosmetice ca fiind potențial periculoase pentru sănătate (așa-numitele CMR: cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere), pentru care se vor impune limite stricte.

Impactul acestor măsuri va fi vizibil imediat: de exemplu, multe oje cu sclipici sau geluri cu efect metalic vor fi eliminate imediat de pe rafturi din cauza restricțiilor privind prezența argintului în aceste produse. Cu toate acestea, acesta rămâne permis, în cantități mici (0,2%), în rujuri, farduri de pleoape și luciuri de buze, relatează Rainews.

Multe parfumuri vor resimţi consecințele, din cauza limitelor foarte stricte impuse salicilatului de hexil, o substanță care se găsește în multe parfumuri, care acum vor fi mai puțin „puternice”. Mai exact, concentrația va fi redusă la 2% în parfumuri, la maximum 0,5% în produsele de clătire (șampon, gel de duș), la 0,3% în creme și loțiuni și la 0,001% în pastele de dinți și ape de gură. De asemenea, va fi aproape complet interzis în produsele destinate copiilor sub 3 ani.

Substanşa Bifenil-2-olul, care este un conservant, va fi, de asemenea, restricționat. Va rămâne permis, însă va fi interzis în spray-uri, aerosoli și produse orale, cum ar fi pastele de dinți și apele de gură. În alte produse, concentrația sa va fi redusă (maximum 0,2% în produsele care se clătesc, 0,15% pentru produsele fără clătire).

Interdicții care vor intra în vigoare de la 1 mai vor duce la interzicea imediată de pe piață a tuturor produsele neconforme: acestea nu mai pot fi vândute, utilizate în saloane, nici chiar păstrate pentru uz profesional sau privat, făcând orice stoc inutilizabil. De asemenea, se vor efectua inspecții pentru a verifica conformitatea cu noile reglementări.