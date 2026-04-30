Ilie Bolojan îl avertizează din nou pe Nicușor Dan că e posibil să fie suspendat. „Eu nu aș avea încredere în PSD”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, având în vedere modul în care au evoluat lucrurile în ultimii ani, inclusiv în relația cu actuala conducere a PSD, nu poate exclude scenarii politice radicale, precum suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Întrebat joi, la Rock FM, dacă un astfel de scenariu este posibil în actuala criză politică, liderul PNL a răspuns:

”Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine. Dar, la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spaţiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură şi prin limbajul dublu, nu te poţi baza pe astfel de afirmaţii”.

Bolojan a explicat că lipsa sa de încredere în conducerea PSD are la bază comportamentul politic din ultimii ani, pe care îl consideră contradictoriu și lipsit de consecvență. Ca exemplu, acesta a invocat declarațiile făcute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la Bruxelles, unde a dat asigurări că nu va exista o colaborare cu AUR, urmate ulterior de inițierea unei moțiuni de cenzură împreună cu partidul lui Simion.

”Cel puţin ăsta e punctul meu de vedere şi nu are legătură cu persoana mea, ci doar cu ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Doar trebuie să faci o analiză. Gândiţi-vă că am spus, domnul Grindeanu s-a dus la Bruxelles şi are declaraţiile dânsului că nu va fi niciun fel de colaborare cu AUR. Şi astăzi, prin ceea ce se întâmplă, se invalidează total această declaraţie. Şi aşa mai departe. Putem să luăm foarte multe situaţii de genul acesta şi, aşa cum v-am spus, nu te poţi baza pe astfel de angajamente”, a mai spus liderul PNL.

Nicușor Dan a afirmat miercuri, în cadrul unei declarații de presă, că ipoteza suspendării din funcție „nu e o chestiune serioasă”, subliniind că a acționat în contextul crizei politice de la București în conformitate cu Constituția României.