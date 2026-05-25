Mitingul aviatic BOBAS de la Boboc, suspendat și în 2026. Este al doilea an în care evenimentul nu se mai ține

sursa foto: Agerpres

Baza Aeriană „Aurel Vlaicu” de la Boboc, județul Buzău, a anunțat că mitingul aviatic BOBAS, programat pentru vara acestui an, nu va mai avea loc. Decizia a fost luată în urma unei analize a contextului de securitate și a priorităților Ministerului Apărării Naționale, la fel ca anul trecut, relatează Agerpres.

Evenimentul, organizat în mod tradițional în luna iunie, atrăgea în ultimii ani mii de spectatori și reunea militari din cadrul Forțelor Aeriene Române, Forțelor Navale, Ministerului Afacerilor Interne, structuri NATO și operatori civili.

„În calitate de organizator al mitingului aviatic BOBAS vă anunţ cu regret faptul că ediţia din 2026 a evenimentului, programată pentru această vară, nu se va desfăşura. Decizia a fost luată cu ceva timp în urmă, ca urmare a unei analize a contextului actual de securitate şi a priorităţilor MApN, din considerente ce impun o serie de priorităţi la nivel naţional şi regional. Înţeleg aşteptările celor care iubesc aviaţia şi care au făcut din BOBAS un reper important în calendarul evenimentelor aeronautice din România. Până la ediţia următoare, vă mulţumesc pentru susţinere şi pentru loialitatea demonstrată de-a lungul anilor, de la prima ediţie şi până la cea din 2024. Noi, personalul Bazei Aeriene Aurel Vlaicu de la Boboc, rămânem aproape de pasionaţii de aviaţie, iar la următorul miting vom reveni cu un spectacol pe măsura aşteptărilor”, a declarat comandantul bazei, Adrian Cîrjău.

Este al doilea an consecutiv în care mitingul este suspendat din motive de securitate.

De-a lungul edițiilor anterioare, spectatorii au putut urmări evoluții de zbor solo și în formație, exerciții tactice, expoziții statice de tehnică militară, standuri educaționale ale instituțiilor de învățământ militar, dar și parade moto și auto.