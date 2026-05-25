Președintele Finlandei spune că ar putea reprezenta Europa în negocierile de pace pentru Ucraina, dacă i s-ar cere

1 minut de citit Publicat la 09:56 25 Mai 2026 Modificat la 09:56 25 Mai 2026

Volodimir Zelenski și Alexander Stubb. sursa foto: Getty

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că ar putea reprezenta Europa în eventualele negocieri de pace pentru Ucraina, dacă i s-ar solicita acest lucru, într-un interviu acordat postului public Yle pe 24 mai, scrie Kyiv Independent.

„Dacă ți se cere, e probabil ceva la care nu poți răspunde negativ”, a spus Stubb.

În ultima perioadă au apărut speculații potrivit cărora Europa ar putea participa direct la masa negocierilor dintre Ucraina și Rusia, în condițiile în care discuțiile mediate de SUA s-au blocat.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat pentru Politico, într-un interviu publicat pe 11 mai, că Ucraina a cerut Europei să se implice în procesul unei încetări a focului.

„Probabil avem nevoie de un nou rol al Europei în eforturile noastre de pace”, a declarat Sîbiha, în marja unui summit al miniștrilor de externe ai UE, la Bruxelles.

Între timp, președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 9 mai că fostul cancelar german Gerhard Schröder ar putea servi drept mediator european în negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.

Oficialii germani ar fi respins sugestia ca Schröder să reprezinte Europa în negocieri. Fostul cancelar este considerat pe scară largă ca având relații apropiate cu Putin și cu oficialii ruși.

Propunerea lui Putin nu este credibilă, întrucât Rusia nu și-a schimbat condițiile pentru încetarea războiului, a declarat un oficial german, sub protecția anonimatului, pentru Reuters.

În interviul din 24 mai, Stubb a subliniat că negocierile de pace nu pot începe decât după ce Rusia se angajează la o încetare a focului cu Ucraina.

Rusia continuă să lovească orașele ucrainene cu atacuri cu drone și rachete.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 24 mai că patru persoane au fost ucise și aproape 100 au fost rănite în toată țara în urma unui atac masiv desfășurat în cursul nopții.