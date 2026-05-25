Sute de deținuți au preluat controlul unei închisori din Venezuela și denunță „torturi”

<1 minut de citit Publicat la 08:40 25 Mai 2026 Modificat la 08:40 25 Mai 2026

Problemele din închisorile venezuelene sunt recurente / Foto: GettyImages

Sute de prizonieri au preluat duminică controlul asupra unei închisori din Barinas (vestul Venezuelei), denunţând „torturi” şi cerând demiterea directorului instituţiei, au constatat jurnalişti ai AFP, citată de Agerpres.

Problemele din închisorile venezuelene sunt recurente. ONG-urile denunţă în mod regulat supraaglomerarea penitenciarelor, precum şi încălcărea drepturilor omului. De asemenea, acestea denunţă întârzierile de procedură, cu prizonieri încarceraţi timp de luni de zile fără a fi judecaţi sau întârzieri în eliberarea lor.

Deţinuţii s-au adunat pe acoperişul închisorii şi au agăţat bannere. Pe unele se putea citi "SOS", "Suntem torturaţi". "Fără tortură, fără tortură", au scandat deţinuţii la unison.

Mai mulţi aveau faţa acoperită. Coloane mari de fum se ridicau de la Penitenciarul din Barinas (Injuba), fieful fostului preşedinte Hugo Chavez (1999-2013), aflat la aproximativ 500 km de Caracas. Deţinuţii au incendiat saltele şi cearşafuri.