Prețul petrolului scade puternic și bursele asiatice cresc, deoarece sunt speranțe privind un acord de pace cu Iranul

2 minute de citit Publicat la 09:03 25 Mai 2026 Modificat la 09:03 25 Mai 2026

Prețul petrolului scade puternic și bursele asiatice cresc, deoarece sunt speranțe privind un acord de pace cu Iranul. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Prețurile petrolului au scăzut puternic luni, iar bursele asiatice au crescut, datorită speranțelor că s-ar putea ajunge la un acord privind războiul din Iran, scrie BBC.

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a declarat că un acord cu Teheranul a fost „în mare parte negociat” și că detaliile vor fi anunțate în curând. Duminică însă, acesta și-a îndemnat echipa de negociere să nu se grăbească în privința încheierii acordului.

Luni dimineață, în Asia, prețul petrolului Brent, reperul internațional al pieței, scădea cu 5,5%, până la 97,90 dolari pe baril, echivalentul a 72,64 lire sterline. Petrolul tranzacționat în SUA era în scădere cu 5,8%, până la 90,99 dolari pe baril.

Trump afirmase anterior că acordul va include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul de petrol, fără să ofere alte detalii. Indicele bursier Nikkei 225 din Japonia a urcat peste pragul de 65.000 de puncte pentru prima dată, după un avans de 2,9%, alimentat de speranțele că strâmtoarea va fi redeschisă în curând.

Japonia, la fel ca vecina sa Coreea de Sud, a fost afectată în mod special de conflict, deoarece ambele țări depind puternic de energia provenită din zona Golfului.

Piețele energetice și financiare din Regatul Unit și Statele Unite sunt închise luni, din cauza sărbătorilor legale.

Trump a scris sâmbătă pe rețelele sociale că a avut o „discuție foarte bună” cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului și ai altor state, pe tema unui „Memorandum de înțelegere privind PACEA”.

„Un acord a fost în mare parte negociat, urmând să fie finalizat între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și diversele alte țări menționate. Ultimele aspecte și detalii ale acordului sunt discutate în prezent și vor fi anunțate în curând”, a transmis Trump.

Trump a mai spus că a avut sâmbătă o convorbire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care „a decurs foarte bine”. Președintele american nu a oferit alte detalii despre acord, dar a insistat că orice înțelegere ar împiedica „în mod absolut” Iranul să obțină o armă nucleară.

Duminică însă, Trump a scris pe Truth Social: „Ambele părți trebuie să aibă timpul necesar și să facă lucrurile corect. Nu trebuie să existe greșeli!”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, declarase anterior pentru televiziunea de stat că pozițiile Statelor Unite și Iranului s-au apropiat în ultima săptămână. El a avertizat însă că acest lucru nu înseamnă că se va ajunge la acorduri pe temele esențiale și a acuzat partea americană de „declarații contradictorii”.

Piețele globale de energie au înregistrat fluctuații puternice ale prețurilor de la începutul lunii martie, după ce Iranul a amenințat că va ataca navele care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la atacurile americane și israeliene asupra țării. Deși prețurile petrolului au scăzut puternic astăzi, acestea rămân semnificativ mai ridicate decât înainte de război.