UE a adoptat o lege dură împotriva Big Tech. Acum nu reușește s-o aplice

Publicat la 08:36 25 Mai 2026

La doi ani de la intrarea în vigoare a Digital Markets Act, rivalii marilor platforme tech se plâng că aplicarea regulamentului e prea lentă, Comisia Europeană nu are suficienți oameni, iar companiile vizate câștigă timp prin negocieri fără sfârșit. Între timp, tensiunile comerciale cu administrația Trump au politizat și mai mult un proces care trebuia să fie unul strict de reglementare, scrie Politico.

Când Regulamentul privind piețele digitale (DMA) al Uniunii Europene a obligat Apple să-și deschidă ecosistemul iPhone pentru terți, în 2024, Aptoide a fost printre primii care au profitat de oportunitate. Dezvoltatorul portughez, cu sediul la Lisabona, și-a lansat propriul magazin de aplicații pe iPhone, cu comisioane mai mici decât cele percepute în mod standard de Apple, mizând pe faptul că va reuși să atragă dezvoltatori de aplicații care, până atunci, nu aveau altă opțiune decât platforma producătorului de iPhone.

„Perspectivele erau foarte bune”, a spus CEO-ul companiei, Paulo Trezentos.

Doi ani mai târziu, promisiunile au început să se erodeze. Condițiile impuse de Apple fac în continuare ca modelul de afaceri permis de DMA să fie neatractiv, a declarat Trezentos într-un interviu.

Pentru alții, situația e și mai rea: în ianuarie, unul dintre puținii concurenți ai Aptoide, SetApp Mobile, și-a închis porțile, invocând „condiții comerciale încă în schimbare și complexe, care nu se potrivesc.”

Pe măsură ce emblematicul regulament european privind puterea de piață a marilor companii tech intră în al treilea an de aplicare și se apropie de o evaluare obligatorie a Comisiei Europene, un cor tot mai puternic de voci atrage atenția că acest instrument – prezentat ca o modalitate de a accelera aplicarea legii pe piețele digitale, aflate în mișcare rapidă – este prea lent și prea greoi.

„Ni s-a promis că DMA ne va aduce mai multă certitudine și mai multă rapiditate. Deocamdată, nu le avem pe niciuna”, a declarat Fiona Scott Morton, profesoară de economie la Yale School of Management, specializată în politici antitrust în domeniul digital.

„Vedem că în unele domenii Comisia se mișcă alert. În altele, dialogul de reglementare pare fără sfârșit”, a adăugat Scott Morton.

Competitorii marilor companii tech indică o serie de factori, de la lipsa de personal la Bruxelles până la strategiile gatekeeperilor menite să întârzie punerea în aplicare. Firmele din Silicon Valley, la rândul lor, nu consideră viteza o problemă majoră, dar deplâng lipsa de predictibilitate a procesului.

Ambele tabere se confruntă și cu o altă dinamică: cazurile de aplicare, intens politizate, gestionate de Comisie au ajuns să se încurce în relația comercială, deja dificilă, a blocului european cu Statele Unite. Administrația Trump vrea ca UE să își retragă regulile digitale, pe care le consideră discriminatorii la adresa companiilor americane.

„Sub-aplicare masivă”

Nicio companie nu a simțit mai dur efectele noului cadru de reglementare digitală al UE ca Google – vizat de investigații de neconformitate pentru patru din cele opt servicii desemnate în baza DMA, de la Search la YouTube și Google Play Store.

Cel mai controversat dintre aceste cazuri privește pagina de rezultate a motorului de căutare, una dintre cele mai valoroase „proprietăți imobiliare” de pe internet.

Pentru ecosistemul de companii care depind de traficul generat – de la site-uri de comparare a prețurilor la platforme de rezervări hoteliere și de bilete de avion –, investigația de neconformitate a Comisiei, încă în desfășurare, a fost mult prea lentă.

„Avem de-a face cu o sub-aplicare masivă”, a declarat Björn Borrmann, șeful departamentului juridic și de politici publice al GetYourGuide, un scaleup berlinez care cheltuie sute de milioane de euro anual pentru a-și promova tururile și activitățile turistice prin Google Search.

Investigația vizează prevederea DMA care interzice Google să își favorizeze propriile servicii – precum Google Flights – în detrimentul serviciilor concurente, precum Booking.com sau Expedia.

Comisia a deschis ancheta cu doar câteva săptămâni înainte de intrarea în vigoare a DMA, în 2024, susținând că prima încercare a companiei de a-și aduce în conformitate principala proprietate digitală nu a fost suficientă.

În acest caz, Comisia a depășit termenul recomandat de un an pentru finalizarea unei investigații. „Ar fi trebuit să existe deja o decizie de acum un an”, a spus Borrmann.

Comparativ cu anchetele antitrust tradiționale ale UE – cazul Google Shopping din 2017 a durat șapte ani, de exemplu – ritmul DMA este fulgerător.

Riscul litigiilor

Riscul de a ajunge în instanță e o preocupare de prim rang pentru departamentul de concurență condus de Teresa Ribera, care ține cont de modul în care instanțele au scrutat deciziile antitrust anterioare. Acest lucru a condus, uneori, la o abordare precaută care prelungește procedurile, a declarat un oficial al Comisiei sub protecția anonimatului, nefiind autorizat să vorbească public.

Nu ajută nici faptul că echipa Comisiei pentru aplicarea DMA numără doar 100 de angajați, repartizați între două direcții.

„Lucrează zi și noapte”, a spus Simonetta Vezzoso, profesoară specializată în politici de concurență la Universitatea din Trento, adăugând că echipele au „o capacitate limitată.”

Pentru Google, promisiunea Comisiei de o abordare mai colaborativă, mai puțin adversarială, nu s-a tradus într-o sarcină de reglementare mai ușoară.

„Conformarea cu DMA este un proces greu, continuu, care presupune sute de întâlniri tehnice cu Comisia”, a declarat Oliver Bethell, director global de conformitate în domeniul concurenței al companiei, într-un podcast recent.

În ultimii doi ani, compania a avut sute de întâlniri cu Comisia și cu terțe părți, în cadrul cărora a testat jumătate de duzină de propuneri menite să asigure conformitatea cu regulile.

Consultările gigantului din domeniul căutărilor online nu sunt decât „o tactică de tergiversare”, a spus Guillaume Teissoniere, director juridic al grupului de rezervări de călătorii eDreams Odigeo.

„Încearcă mereu să găsească o zonă de compromis. Dar nu vei găsi niciodată una. Ce vreau eu e ca Google să se conformeze”, a declarat Teissoniere pentru Politico.

Propunerile Google pentru pozițiile râvnite din pagina de rezultate ale motorului de căutare au generat tensiuni între hoteluri și companii aeriene, pe de o parte, și site-urile agregatoare precum Expedia, care concurează cu platformele de rezervări de călătorii ale Google, pe de altă parte.

„E o strategie de tip «divide et impera»”, a spus Teissoniere.

Eforturile Comisiei de a găsi o soluție incluzivă, precum și reacțiile vehemente ale hotelurilor și companiilor aeriene europene, temătoare că vor pierde din vizibilitate, au întârziat procedurile de neconformitate, a precizat oficialul Comisiei.

Chiar și cazurile finalizate la termen – în primele decizii DMA, Comisia a aplicat Apple o amendă de 500 de milioane de euro și Meta una de 200 de milioane de euro, în aprilie 2025 – nu au rezolvat pe deplin disputele.

„Încă așteptăm clarificări”, a spus Trezentos de la Aptoide. Dezvoltatorul portughez spune că, deși e mulțumit de decizia Comisiei de anul trecut în cazul Apple, lipsa de claritate privind noile încercări ale producătorului de iPhone de a se conforma a generat incertitudine pentru companii ca a lui.

Această incertitudine persistentă ar putea fi un defect structural al regulamentului însuși.

„O mare parte din implementare a fost de fațadă – gatekeeperii se conformează cosmetic cu prevederile, iar apoi Comisia trebuie să reacționeze, cu resurse limitate și obligată să stabilească priorități”, a declarat Alba Ribera Martínez, lector în dreptul concurenței la Universitatea Villanueva din Spania.

„DMA nu este orientat spre rezultate – Comisia o repetă mereu”, a adăugat ea. „Gatekeeperii nu sunt obligați să facă mai mult decât să creeze condițiile pentru utilizatorii comerciali. Întrebarea este dacă legea trebuie să genereze oportunități de afaceri sau doar să le facă posibile.”

Bariere comerciale

Cele mai controversate întârzieri au fost, însă, de natură geopolitică, aplicarea regulamentului fiind prinsă în turbulentele relației comerciale transatlantice.

Comisia condusă de Ursula von der Leyen a amânat anul trecut un set de decizii, încercând să evite sancționarea unei companii americane în timp ce negocia un armistițiu comercial cu administrația Trump.

Această dinamică a reizbucnit în contextul în care Comisia a încercat să finalizeze ancheta întârziată privind Google Search. Executivul european fusese pe cale să emită o decizie și o amendă în martie, dar procesul a fost suspendat.

„O decizie va veni”, a spus comisarul pentru concurență, Ribera, răspunzând unei întrebări Politico la un eveniment recent.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a declarat că termenul de un an prevăzut de DMA pentru investigațiile de neconformitate „nu este un termen juridic imperativ”, ci un reper de tipul „best-effort”, care ține cont de dialogul cu gatekeeperii și de necesitatea documentării în cazul unor chestiuni tehnice complexe de conformitate.

„Simpla aplicare a unei amenzi formalizează încălcarea fără a rezolva problema de fond”, a spus el. Remediul propus de Google „pur și simplu nu este suficient de solid, așa că îi acordăm Google puțin mai mult timp pentru a continua dialogul – dar nici nu vom aștepta la nesfârșit.”

Îngrijorările legate de întârziere i-au determinat pe peste două duzini de grupuri din societatea civilă să-i scrie lui Von der Leyen, avertizând că credibilitatea Comisiei ar fi pusă sub semnul întrebării dacă ar permite „interferenței politice” să influențeze procesul decizional în cadrul DMA.

Borrmann de la GetYourGuide se teme că o aplicare slabă a regulilor ar putea încuraja gatekeeperii „să cucerească alte piețe”, precum inteligența artificială — o amenințare recunoscută luna trecută de Parlamentul European printr-o rezoluție care a cerut Comisiei „o aplicare eficientă, promptă și consecventă.”

„Mersul deliberat pe vârfuri în jurul Casei Albe” riscă să submineze legitimitatea UE, prin adoptarea unei legi „fără a avea mijloacele, oamenii și ambiția de a o aplica”, a spus Marietje Schaake, fostă europarlamentară olandeză, actualmente cercetătoare nerezidentă la Stanford.

„Antitrust-ul era cândva admirat tocmai pentru că nu era atât de politizat – epoca aceea s-a încheiat.”