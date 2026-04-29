Nicușor Dan, întrebat dacă va desemna alt premier PNL: „Trebuie să acționăm repede. România trebuie guvernată de forțe pro-occidentale”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, în ziua în care în Parlament se citește moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, că își dorește ca România „să fie guvernată de forțe pro-occidentale”. Întrebat dacă va desemna un alt premier de la PNL după o eventuală demitere a premierului Bolojan, Nicușor Dan a spus că va avea o „poziție constructivă”.

„Eu doresc ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale. (...) Avem o moțiune, se citește azi, semnată de un număr important de parlamentari. Nu vreau să intru foarte mult în scenarii”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre desemnarea unui alt premier de la PNL, Președintele a răspuns: „Dacă vom fi acolo, evident că necesitatea este să acționăm repede. Și eu voi avea o poziție constructivă, însă vor fi mulți oameni la masă. Nu pot să anticipez rezultatul discuțiilor”.

„Vom avea consultări cât mai repede. E important pentru români și pentru piețele financiare de care depindem, ca România să proiecteze stabilitate. România păstrează direcția pro-occidentală și există voință politică la nivelul partidelor pentru asta”, a spus președintele României.

Întrebat dacă își reproșează ceva în actuala criză politică, președintele a spus că „fiecare dintre noi are responsabilitate”.

„Noi am pornit toți acum 10 luni crezând că această coaliție va fi trainică. Și nu s-a întâmplat. Fiecare dintre noi are responsabilitate pe asta.”

Despre deciziile PNL și USR care au hotărât că nu vor mai negocia cu PSD în cazul unei moțiuni cu AUR, președintele spune că speră „că rezultatul va fi o continuare a direcției pro-occidentale”, indiferent dacă e vorba despre un guvern majoritar sau minoritar.

„Ei au spus asta, din nou, sunt partide care au spus asta și trebuie să luăm asta în considerare, pe de altă parte trebuie să păstrăm direcția occidentală a României. Și o să vedem. O să fie niște discuții, la discuțiile astea fiecare din părți își va spune părerea, și sunt scenarii, majoritare, minoritar, dar convingerea mea e că rezultatul va fi o continuare a direcției pro-occidentale.

Despre scenariul guvernului minoritar, președintele a spus: „Cu ce condiții, astea sunt discuții foarte tehnice.”

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă se teme de o posibilă suspendare: „Suspendarea nu cred că este o opțiune serioasă. Nu există vreo declarație din partea PSD că ar merge spre acest scenariu. Dimpotrivă. Argumentele constituționale sunt de partea mea”.