Consultări la Guvern cu sindicatele pe noua lege a salarizării şi pensiile militare. „Veniturile în plată nu vor scădea”

O primă rundă de consultări a avut loc marți, la Palatul Victoria, între liderii de sindicat, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și consilierul de stat Luciana Antoci, privind noua Lege a salarizării unitare. Discuțiile au avut loc în timp ce, în fața Guvernului, peste 10.000 de oameni au protestat față de măsurile de austeritate. La finalul consultărilor, ministrul Dragoș Pîslaru a reiterat că veniturile angajaților din sistemul public nu vor scădea și că vor fi analizate toate problemele ridicate de sindicate.

Reprezentanţii Guvernului au primit mandat din partea premierului Ilie Bolojan să aibă consultări cu sindicatele, în baza principiului dialogului social, a transmis Executivul într-un comunicat de presă.



„Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi a salarizării. Acesta este un principiu de bază al proiectului elaborat sub coordonarea fostului ministru al Muncii, Florin Manole.

După clarificarea tuturor aspectelor care ţin de spaţiul fiscal, vom începe consultări ample cu reprezentanţii confederaţiilor sindicate, familiilor profesionale şi sindicatelor, astfel încât forma consolidată a proiectului să fie rezultatul unei ample dezbateri”, a spus Dragoş Pîslaru.



De asemenea, ministrul le-a spus liderilor de sindicate că prioritare pentru Guvern sunt menţinerea stabilităţii sociale, implementarea reformelor şi a proiectelor de dezvoltare.

Discuții și despre pensiile militare

La întâlnirea cu sindicatele s-a discutat și despre legislaţia privind pensiile militare, precum şi în sectoarele siderurgic, minerit, transporturi feroviare, dar și despre efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, reorganizarea Romsilva, salarizarea personalului TESA din sistemul sanitar şi de asistenţă socială.

Discuția despre pensiile militare vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat, săptămâna trecută, că trebuie crescut stagiul minim de cotizare. „Nu mai poate fi de 15-20 de ani, trebuie să fie mult mai mare”. De asemenea, prim-ministrul a precizat că intenționează să crească și vârsta de pensionare a militarilor și a polițiștilor, pentru ca sistemul să rămână sustenabil pe termen lung.



Reprezentanţii sindicatelor vor transmite Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale detalii cu privire la aspectele semnalate, astfel încât să continue dialogul pe marginea soluţiilor, se menţionează în comunicat.



„Ne vom apleca cu toată atenţia asupra temelor punctuale semnalate şi împreună, prin dialog, să găsim soluţii pentru rezolvarea lor”. a afirmat ministrul Dragoş Pîslaru.



La consultările de la Palatul Victoria au participat: preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, secretarul general al Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, Dumitru Fornea, preşedintele Federaţiei Naţionale a Muncii, Constantin Creţan, preşedintele Uniunii Sindicatelor TESA din Sănătate, Valentin Chifor, preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Col (r) Mircea Dogaru, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţie Bucureşti, Mircea Mureşanu, precum şi Valentin Năstasescu, reprezentant al Sindicatului Romsilva, şi Ilie Popa, de la Sindicatul Siderurgistul Galaţi.