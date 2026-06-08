Bolojan, după discuția cu Tomac: Ne-am spus lucrurile direct. PNL va decide miercuri sau joi în BPN dacă îi susține guvernul

Ilie Bolojan a subliniat că formarea viitorului guvern trebuie să se bazeze pe o susținere parlamentară clară. Sursa foto: Agerpres

Premierul demis și lider al PNL, Ilie Bolojan, a declarat, luni, că întâlnirea cu Eugen Tomac a fost una în care "ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri". Bolojan a subliniat că formarea viitorului guvern trebuie să se bazeze pe o susținere parlamentară clară. Potrivit acestuia, un cabinet care nu are sprijin politic explicit nu poate continua reformele de care România are nevoie.

"Am discutat direct, vizavi de formarea guvernului", a spus Ilie Bolojan, la finalul întâlnirii cu Eugen Tomac.

"Un guvern care nu are o susținere politică nu este o soluție. Nu are posibilitatea să continue reformele. Trebuie susținere parlamentară. Dacă nu are susținere explicită, nu poate duce la capăt reformele", a declarat Bolojan.

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost legat de fondurile europene. Ilie Bolojan a spus că există nouă legi privind granturile europene care trebuie aprobate în Parlament, pentru ca România să nu piardă bani importanți.

"Am discutat despre urgentarea finalizării lucrărilor, ca să nu pierdem sumele pentru granturi, iar cele pentru împrumuturi să rămână într-o pondere importantă, chiar dacă unele lucrări nu pot fi terminate", a spus Bolojan.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și problema deficitelor, reducerea cheltuielilor statului, eficientizarea guvernării și buna funcționare a economiei.

"A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri", a declarat Ilie Bolojan.

Liberalii urmează să discute în interiorul partidului poziția față de guvernul propus de Eugen Tomac. La ora 15:00 este programată o ședință a grupurilor parlamentare ale PNL.

Ilie Bolojan a anunțat că miercuri sau joi va fi convocat Biroul Politic Național al PNL, pentru ca partidul să ia o decizie privind poziționarea față de viitorul guvern.