Alertă meteo imediată cod portocaliu de furtuni cu grindină, emisă de ANM pentru mai multe județe: Lista localităților afectate

<1 minut de citit Publicat la 14:11 08 Iun 2026 Modificat la 14:11 08 Iun 2026

Furtuna cu fulgere pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 8 iunie, o avertizare nowcasting Cod Portocaliu de vreme severă pentru mai multe localități din mai multe județe.

Avertizarea este valabilă în intervalul orar 14:07 – 14:50 și vizează localitățile Pârscov, Tisău, Pietroasele, Breaza, Viperești, Măgura și Năeni din județul Buzău, precum și Măneciu, Izvoarele, Drajna, Cerașu, Posești, Teișani, Predeal-Sărari, Surani, Lapoș și Ariceștii Zeletin din județul Prahova.

Meteorologii anunță averse torențiale ce pot acumula între 25 și 40 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate pe durata fenomenelor periculoase, să se adăpostească în spații sigure și să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau în apropierea obiectelor care pot fi doborâte de vânt.

ANM monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice și poate actualiza avertizarea în funcție de intensitatea acestora.