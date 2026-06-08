Care sunt pașii pentru formarea Guvernului în România, de la desemnarea premierului și până la depunerea jurământului

3 minute de citit Publicat la 11:51 08 Iun 2026 Modificat la 11:51 08 Iun 2026

Ședință de Guvern. Imagine de arhivă. Sursa foto: Guvernul României via Facebook

Formarea unui nou Guvern în România este un proces reglementat de Constituție și presupune mai multe etape obligatorii, care încep cu desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru și se încheie cu depunerea jurământului de către membrii Cabinetului în fața președintelui României.

După consultări cu partidele parlamentare, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de premier. Din acel moment, premierul desemnat are misiunea de a negocia o majoritate parlamentară și de a propune echipa guvernamentală și programul de guvernare.

Care sunt etapele pentru învestirea unui Guvern în România

1. Desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru

Potrivit articolului 103 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru după consultarea partidului care deține majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există o astfel de majoritate, după consultarea partidelor reprezentate în Parlament.

2. Formarea echipei guvernamentale și a programului de guvernare

Premierul desemnat începe negocierile cu partidele parlamentare pentru a obține susținerea necesară în Legislativ. În paralel, acesta stabilește componența viitorului Cabinet și redactează programul de guvernare.

3. Solicitarea votului de încredere în Parlament

În termen de cel mult 10 zile de la desemnare, candidatul la funcția de prim-ministru trebuie să ceară Parlamentului votul de încredere asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

4. Audierile miniștrilor în comisiile parlamentare

Înainte de votul final, miniștrii propuși sunt audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Avizele emise sunt consultative, însă reprezintă o etapă importantă în procesul de învestire.

5. Votul de învestitură

Camera Deputaților și Senatul se reunesc în ședință comună pentru a acorda votul de încredere. Guvernul este învestit dacă obține votul majorității deputaților și senatorilor.

6. Numirea Guvernului de către președinte

După obținerea votului Parlamentului, președintele României emite decretul de numire a Guvernului.

7. Depunerea jurământului

Ultima etapă este depunerea jurământului de către prim-ministru și miniștri în fața președintelui României. Din acel moment, Guvernul își poate exercita oficial atribuțiile.

Eugen Tomac încearcă să obțină susținerea partidelor pentru viitorul Guvern

Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, iar în aceste zile premierul desemnat poartă negocieri intense cu formațiunile parlamentare pentru a obține majoritatea necesară învestirii Guvernului.

Luni, Eugen Tomac a ajuns la sediul PNL, unde a avut o întâlnire cu liderul liberal Ilie Bolojan. Discuția este considerată una importantă în contextul în care poziția liberalilor poate influența și decizia USR privind susținerea viitorului Executiv.

La întâlnirea de la sediul PNL au participat și secretarul general al partidului, Dan Motreanu, precum și alți lideri parlamentari ai formațiunii.

Potrivit programului anunțat de echipa sa, Eugen Tomac a avut luni, de la ora 11:00, discuții cu reprezentanții PNL, urmând ca de la ora 14:00 să se întâlnească cu liderii USR, iar de la ora 17:00 cu reprezentanții PSD.

Marți, premierul desemnat va continua seria consultărilor. La ora 11:00 este programată o întâlnire cu reprezentanții UDMR, în Parlament. De asemenea, sunt anunțate discuții cu grupurile parlamentare PACE – Întâi România, Uniți pentru România, parlamentarii neafiliați și reprezentanții minorităților naționale.

Surse politice susțin că Eugen Tomac nu va avea consultări cu AUR și SOS România, urmând să negocieze susținerea viitorului cabinet cu celelalte formațiuni și grupuri parlamentare.

Misiunea premierului desemnat este una dificilă, deoarece pentru învestirea Guvernului este nevoie de o majoritate parlamentară care să voteze atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor propuși.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac este lider politic și europarlamentar român, fiind cunoscut pentru activitatea sa în sprijinul comunităților românești din afara granițelor țării. Născut în localitatea Babele din regiunea Odesa, Ucraina, el este considerat primul etnic român din Ucraina desemnat pentru funcția de prim-ministru al României.

De-a lungul carierei sale, Tomac a ocupat funcții importante în administrația publică și în Parlamentul României. A fost secretar de stat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, deputat și europarlamentar, implicându-se constant în proiecte privind drepturile românilor din diaspora și ale comunităților istorice românești.

În prezent, Eugen Tomac încearcă să construiască o majoritate parlamentară care să îi permită obținerea votului de învestitură pentru viitorul Guvern.