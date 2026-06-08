Surse: Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, e dorit de Nicușor Dan la Ministerul Apărării. FOTO Facebook

Potrivit surselor Antena 3 CNN, ar putea avea loc schimbări de ultim moment în cabinetul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Surse politice susțin că președintele Nicușor Dan își dorește ca la Ministerul Apărării să fie propus ca ministru Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO.

Acesta ar urma să îl înlocuiască de pe lista vehiculată în ultima perioadă pe Mihnea Motoc, cel care a mai fost ministru al Apărării în guvernul Cioloș.

Dan Neculăescu s-a ocupat inclusiv de organizarea ultimului summit B9, care a avut loc la București.

Sursele politice spun că președintele Nicușor Dan și l-ar dori pe Neculăescu la Ministerul Apărării, însă acesta ar trebui să accepte nominalizarea ca ministru al Apărării în guvernul Eugen Tomac.

Eugen Tomac a primit mandatul de a forma noul Guvern al României. Premierul desemnat a început luni negocierile complicate pentru a obține majoritatea parlamentară.

Luni, după discuțiile cu PNL, Tomac a spus că "fiecare zi în care ţara noastră nu are un guvern, este o problemă care aduce la rând un set de probleme extrem de complexe care afectează viaţa de zi cu zi a fiecărui român".

Tomac a anunţat că urmează ca cel târziu miercuri să finalizeze formula de cabinet, el arătând că îşi doreşte ca pentru fiecare minister să aibă cel puţin două, trei propuneri, pentru că vrea să meargă în Parlament cu un guvern de profesionişti, tehnic, nu unul politic, adăugând că ”asta înseamnă miniştri, secretari de stat, prefecţi, fără carnet de partid”.