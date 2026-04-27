Cel mai rău scenariu pentru salariile bugetarilor a fost anunțat de Dragoș Pîslaru. Care este și vestea bună din legea salarizării

Legea salarizării unitare ar trebui promulgată până la data de 31 august.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea noii Legi a salarizării unitare. „Va exista o prevedere expresă că veniturile aflate în plată nu vor scădea”, a declarat oficialul. Însă, în cel mai rău scenariu, vor exista categorii de angajați din sectorul public care vor trebui să aștepte până la următoarea indexare. De asemenea, Pîslaru a declarat că în unele cazuri salariile vor crește, dar vor fi și situații în care vor stagna.

În prima sa conferință de presă în calitate de ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru a declarat că noua lege a salarizării unitare nu este finalizată, dar va conține o prevedere expresă că veniturile în plată ale angaților din sistemul public nu vor scădea.

„Pot să vă garantez că veniturile nu vor scădea. Dacă plecăm de la acest principiu care este foarte important, toată lumea care se află în sectorul public poate să fie asigurată că, în cel mai rău caz, va aştepta o perioadă până când se vor indexa salariile cu totul, pe valoarea de referinţă ca să aibă creşteri salariale, presupunând că există nişte locuri în care grilele au fost modificate sectorial sau punctual şi au salarii care sunt mai mari decât coeficienţii existenţi. Dar mesajul meu, fără dubiu, este acela că va exista o prevedere expresă în proiectul de lege care spune că veniturile care sunt în plată nu vor scădea”, a spus Pîslaru.

Pîslaru a adăugat că toți angajații vor fi protejați.

„Toată lumea va fi protejată, veniturile tuturor celor din administraţia publică vor fi protejate, evident însemnând că în anumite cazuri vor fi anumite evoluţii pozitive, în alte cazuri, dacă sunt cumva peste coeficienţă sau peste grile, salariile vor rămâne la nivelul la care sunt în acest moment”, a declarat ministrul.

Dragoș Pîslaru a spus că a primit de la Petre Florin Manole o variantă a Legii salarizării unitare fără aviz. „Nu s-au parcurs pași elementari”. Totuși, a spus el, există nici principii care vor fi urmărite în această lege.

„Ambiţia, în acest moment, este să putem avea aceşti coeficienţi, aceste grile, aceste discrepanţe corectate, inechităţile acestea rezolvate într-o avelopă bugetare care urmează să fie definitive

Orice proiect de salarizare trebuie să se încadreze în ceea ce România îşi permite să fac din această perspectivă. În al doilea rând, în mod evident ne concentrăm pe inechităţile salariale.

Acordul nostru al Guvernului Bolojan este că, după ce anul trecut a fost un efort foarte mare de ajustare, salariile în sectorul public ar trebui să crească în conformitate cu dezvoltarea economiei. Aşa cum aşteptăm o creştere economică care aşa cum este ea, este foarte firesc să dai o perspectivă a administraţiei publice astfel încât lumea să înţeleagă care este evoluţia salarială.

Dacă ai face o indexare a salariilor aşa cum sunt ele astăzi, inechităţile n-ar face decât să se adâncească. Şi atunci, ce încercăm să facem prin această lege de salarizare este să creăm din nou acele legături între familiile ocupaţionale, acele corelaţii care să aşeze grila pe bază de coeficienţi într-un mod profesionist, astfel încât să ai în toată salarizarea publică o ierarhie care pleacă de la preşedinte şi pe partea de jos este la salariile de debutanţilor”, a explicat ministrul.

Oficialul a adăugat că „pe partea de sporuri discuția este să fie de maxim 20% din salariu”, a spus Pîslaru.

Ministrul a adăugat că nu va pune proiectul de lege în transparență decizională, până când nu se va ajunge la un consens între partide că va avea voturile necesare ca să treacă de Parlament.

„Este un proiect care pune ordine şi aşează nişte lucruri în administraţie. Şi cu acest mesaj exprim încă o dată dezideratul că un acord politic ar putea să fie foarte important”, a spus

„Până pe 31 august, legea ar trebui să fie promulgată. Intenţia mea este ca de pe 4 mai să începem aceste consultări, dar lucrurile depind de cele două elemente pe care vi le-am menţionat mai devreme. Există şi vom avea întâlniri în această săptămână, pentru a vedea modul în care putem trece de aceste două elemente importante, anvelopă şi acord politic în spate”, a explicat Dragoş Pîslaru.

Ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru a preluat interimatul la Ministerul Muncii după demisia social-democratului Petre-Florin Manole, în bloc cu ceilalți miniștrii PSD. Partidul condus de Sorin Grindeanu i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan și a anunțat luni că va depune o moțiune de cenzură, alături de AUR, împotriva Executivului condus de președintele PNL.