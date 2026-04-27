Surse: La întâlnirea de la Cotroceni, Bolojan și Grindeanu nu și-au vorbit. Nu a fost acceptat moratoriul pe toate proiectele PNRR

La negocierile de la Palatul Cotroceni, la care Nicușor Dan i-a chemat, luni dimineață, pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR, în timp ce Marian Neacșu și Petrișor Peiu tocmai anunțau că social-democrații și partidul lui George Simion vor depune împreună moțiunea de cenzură pentru demiterea lui Ilie Bolojan, premierul și Sorin Grindeanu au stat unul lângă celălalt, dar nu și-au vorbit, au declarat, pentru Antena3.ro, surse participante la ședință.

Starea lor de spirit a fost observată de partenerii de discuție, Ilie Bolojan fiind descris drept ”extrem de serios”, în timp ce președintele PSD s-a arătat ”vesel” în timpul discuțiilor. Subiectul moțiunii de cenzură și al parteneriatului PSD-AUR nu a fost atins în timpul ședinței, pe care Nicușor Dan a convocat-o pentru a obține un pact, un moratoriu între cele patru partide, pentru proiectele din PNRR, SAFE, și aderarea la OECD. Acest lucru ar presupune ca toate cele patru partide să se angajeze ca, indiferent de poziția lor politică - la guvernare sau în Opoziție, să suțină aceste proiecte, în numele interesului național.

Însă, nu s-a căzut de acord pe toate jaloanele din PNRR care mai trebuie îndeplinite. ”Sunt câteva probleme, acolo moratoriul nu a fost acceptat de nimeni”, au explicat sursele citate. În ciuda acestui lucru, ministrul interimar al Muncii dar și ministru al fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, s-a declarat foarte optimist, opinând chiar că săptămâna viitoare ar urma să fie gata proiectul Legii salarizării.

Exact acest punct din lista jaloanelor PNRR nu a întrunit acordul partidelor. Fostul ministru Florin Manole a declarat, chiar luni, la binațul pe care și l-a făcut la plecarea din ministerul Muncii, că a lăsat în urmă draftul Legii Salarizării, care stabilește noi coeficienți de salarizare pentru bugetari, inclusiv pentru demnitari, și un nou salariu de bază care se va înmulți cu acei coeficienți, dar liderii celor patru partide nu au putut să se angajeze la susținerea acestui punct de pe ordinea de zi de la Palatul Cotroceni, pentru că niciunul dintre ei nu a văzut ce conține proiectul.

Celelalte jaloane pe care nu s-a reu;it ]ncheierea unui moratoriu sunt jalonul 128 și jalonul 119a, referitoare la decarbonizare, penalizarea pentru fiecare în caz de neîndeplinire fiind de 771 de milioane de euro, și jalonul 4, legat de resursele de apă, pentru care penalizarea ar fi de 972 de milioane de euro.

Cele 9 jaloane care trebuie îndeplinite de România până în august au fost publicate de Ilie Bolojan înainte de ședința de la Palatul Cotroceni, împreună cu sumele de bani europeni care vor fi pierdute dacă nu se va cădea de acord asupra susținerii lor:

1. Jalon nr. 431;

Coordonator: Agenția Națională de Integritate / Ministerul Justiției;

Măsură: Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică;

Denumire: Intrarea în vigoare a legii consolidate privind integritatea;

Indicator: Legea consolidată privind integritatea va intra în vigoare în urma unei evaluări și analize prealabile a legilor existente privind integritatea;

Penalizare: 771 milioane euro.

2. Jalon nr. 509;

Coordonator: Ministerul Agriculturii;

Măsură: Crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor de stat ca zone de accelerare pentru investițiile în surse regenerabile de energie;

Denumire: Intrarea în vigoare a actelor juridice;

Indicator: Lege pentru introducerea unui cadru privind utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului, administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS), ca zone de accelerare a investițiilor în surse regenerabile de energie (SRE);

Penalizare: 771 milioane euro.

3. Jalon nr. 315;

Coordonator: Ministerul Dezvoltării;

Măsură: Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

Denumire: Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

Indicator: CATUC va cuprinde:

* reducerea termenelor pentru emiterea actelor administrative, precum și introducerea de noi mecanisme pentru asigurarea proceselor administrative digitalizate în construcții;

* posibilitatea de a crea structuri de planificare la nivelul zonelor urbane funcționale;

* cerințe privind actualizarea și transpunerea planurilor spațiale și urbane în sistemele de informații geografice (SIG), precum și cerințe privind alinierea acestora la următoarele principii ale politicii urbane a României: promovarea transportului durabil și creșterea siguranței rutiere, utilizarea soluțiilor bazate pe natură/infrastructurii verzi și albastre, inclusiv la nivelul zonelor urbane și rurale funcționale;

* cerința ca documentele de planificare urbană actualizate să includă dispoziții care vizează reducerea timpului de deplasare și a distanței pentru populația din zonele urbane și rurale funcționale;

Penalizare: 972 milioane euro.

4. Jalon nr. 119a;

Coordonator: Ministerul Energiei;

Măsură: Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile;

Denumire: Scoaterea din operare a capacității de producție a energiei electrice pe bază de cărbune/lignit de 710 MW;

Indicator: Modificarea legii decarbonizării, în funcție de concluziile studiului de adecvanță realizat pentru Transelectrica, pentru a reglementa capacitatea de producție a energiei electrice pe bază de cărbune necesară a fi menținută în operare;

Penalizare: 771 milioane euro.

5. Jalon nr. 128;

Coordonator: Ministerul Energiei;

Măsură: Decarbonizarea sectorului de încălzire-răcire;

Denumire: Intrarea în vigoare a actelor legislative care introduc măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii și răcirii;

Indicator: Legislație care introduce măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii și răcirii:

i) responsabilitățile care revin autorităților centrale și locale pentru gestionarea sectorului încălzirii și răcirii și extinderea aplicării Legii privind guvernanța corporativă la furnizorii de încălzire centralizată;

ii) cadrul pentru asigurarea sustenabilității și trasabilității biomasei, în vederea prevenirii oricărui impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și pădurilor;

iii) dispoziții privind diversificarea mixului energetic în sectorul încălzirii și răcirii, reducând componenta de biomasă forestieră;

iv) permiterea prosumatorilor (inclusiv blocurilor de apartamente și asociațiilor de locatari) să producă și să vândă excesul de energie solară și, eventual, eoliană, în forme mai flexibile, precum și introducerea de stimulente, inclusiv compensații cantitative;

Penalizare: 771 milioane euro.

6. Jalon nr. 197;

Coordonator: Ministerul Finanțelor;

Măsură: Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare;

Denumire: Reforma structurală a ANAF și modificările legislative pentru creșterea gradului de respectare a obligațiilor fiscale;

Indicator: Legislație privind sistemul de bonificație al inspectorilor ANAF (bonus-malus);

Penalizare: 771 milioane euro.

7. Jalon nr. 4;

Coordonator: Ministerul Mediului;

Măsură: Reconfigurarea mecanismului economic al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor;

Denumire: Intrarea în vigoare a legii care introduce modificări pentru reglementarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România;

Indicator: Legislație pentru reglementarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România. Noul mecanism va spori corelarea dintre sistemul de venituri în domeniul apelor, reglementat de ANAR, și costurile aferente fiecărei categorii de utilizatori pe care îi aprovizionează;

Penalizare: 972 milioane euro.

8. Jalon nr. 420;

Coordonator: Ministerul Muncii;

Măsură: Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public;

Denumire: Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea angajaților din sectorul public;

Indicator: Legislație privind remunerarea angajaților din sectorul public, care va stabili o metodologie de calcul unificată, pentru a asigura un sistem salarial sustenabil din punct de vedere fiscal, echitabil și legat de performanță;

Penalizare: 771 milioane euro.

9. Jalon nr. 442;

Coordonator: Secretariatul General al Guvernului;

Măsură: Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat;

Denumire: Reducerea numirilor interimare în consiliile de administrație/de supraveghere cu 50% pentru întreprinderile deținute de stat la nivel central și cu 10% pentru cele deținute la nivel local;

Indicator: Legislație privind reglementarea regimului proporțional pentru obligațiile de raportare ale întreprinderilor deținute de stat, aflate în responsabilitatea autorităților publice locale;

Penalizare: 771 milioane euro.