Surse: PSD decide dacă depune moțiune de cenzură. Ședință BPN după consultările de la Cotroceni

Miniştrii PSD au demisionat joi, înainte de şedinţa Executivului. FOTO: Agerpres

Liderii PSD se reunesc luni, de la ora 14.00, ca să decidă dacă depun moțiune de cenzură, au declarat surse politice. Întâlnirea are loc după întâlnirea de la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

Astfel, va avea loc o nouă ședință a Biroului Politic Național. Social-democrații vor decide dacă vor depune moțiune de cenzură în perioada următoare, cel mai probabil săptămâna viitoare, sau dacă așteaptă ca această moțiune de cenzură să fie inițiată de partidele din opoziție.

Există în acest moment două curente în interiorul Partidului Social Democrat. Unul a celor care își doresc o moțiune cât mai rapidă, dacă nu se ajunge la o soluție a crizei politice. Celălalt curent își dorește o analiză mai profundă a situației din Parlament, dacă o moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat ar avea susținere din partea parlamentarilor Opoziției, pentru că există riscul să nu fie votată de toți parlamentarii Opoziției. Dacă nu trece moțiunea de cenzură, atunci în această sesiune parlamentară nu mai poate fi inițiată o alta, ceea ce ar duce ca Ilie Bolojan să rămână în fruntea Guvernului până în sesiunea parlamentară de toamnă.

Biroul Politic Național, de la ora 14:00, unul convocat rapid, se va desfășura online.

Rămâne de văzut după acest consiliu politic, dacă va avea câștig de cauză tabăra care își dorește o moțiune depusă rapid săptămâna viitoare sau cea a celor care doresc să aștepte moțiunea Opoziției.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că partidul nu va susține un eventual vot de încredere pentru premierul Ilie Bolojan, dar a recunoscut că nu poate garanta disciplina tuturor celor 90 de parlamentari ai formațiunii. Referitor la calendarul moțiunii de cenzură, Dungaciu a temperat declarațiile colegului Petrișor Peiu, care anunțase depunerea acesteia la începutul lunii mai, calificându-le drept „o exprimare probabil mai grăbită.”

Momentul depunerii, a explicat acesta, este condiționat de publicarea datelor statistice.

Cinci scenarii posibile se conturează pentru resetarea politică din România: reconcilierea PSD-PNL, un premier tehnocrat, moțiunea de cenzură, alegerile anticipate și o sesizare la CCR în interiorul celor 45 de zile de interimat. Profesorul Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, a declarat, la Antena 3 CNN, că cel mai probabil scenariu în acest moment este moțiunea de cenzură, dar avertizează că aceasta ar putea duce la complicații și mai mari.

După prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni, surse au declarat pentru Antena 3 CNN, că Sorin Grindeanu i-a spus lui Nicușor Dan că ia în calcul să sesizeze CCR ca să clarifice dacă guvernul mai are legitimitate, după demisia miniștrilor PSD.