Dungaciu nu exclude ca parlamentari AUR să voteze pentru Bolojan: „Nu pot să bag mâna-n foc că nu se va întâmpla o excepție”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că partidul nu va susține un eventual vot de încredere pentru premierul Ilie Bolojan, dar a recunoscut că nu poate garanta disciplina tuturor celor 90 de parlamentari ai formațiunii.

„AUR nu va susține așa ceva. Că se va întâmpla o excepție, asta nu pot să bbag mâna în foc că nu se va întâmpla. Unii oameni pot să facă greșeli, dar poziția AUR este foarte clară: nu susține ceea ce m-ați întrebat. Nu susținem guvernul, nu susținem persoana Bolojan, nu susținem această coaliție. Să fie foarte limpede”, a declarat Dungaciu.

Acesta a precizat că AUR se poziționează ca „opoziție națională totală” și că va vota „orice moțiune care doboară acest guvern, pentru că acest guvern este toxic.”

Moțiunea de cenzură, legată de datele privind recesiunea

Referitor la calendarul moțiunii de cenzură, Dungaciu a temperat declarațiile colegului Petrișor Peiu, care anunțase depunerea acesteia la începutul lunii mai, calificându-le drept „o exprimare probabil mai grăbită.”

Momentul depunerii, a explicat acesta, este condiționat de publicarea datelor statistice.

„Când apar datele statistice care confirmă cu claritate că trei trimestre a fost recesiune economică sub comanda, mă rog, a acestui guvern, a acestei coaliții și a acestui președinte, evident că trebuie să facem ceva. Da, dacă este 13, că e 12, că este 14, sunt chestiuni care țin de momentul când apar aceste cifre. Atunci vom depune noi această moțiune”, a adăugat Dungaciu, precizând că „datele statistice sunt cel mai bun – nu pretext – cel mai bun moment în care să generezi o dezbatere despre încotro merge România.”

Discuții cu toate partidele, dar „nu negocieri”

Dungaciu a confirmat existența unor contacte cu reprezentanții celorlalte partide, inclusiv în contextul întrebărilor privind eventuale discuții cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, dar a refuzat să ofere detalii.

„Nici acum nu pot să infirm sau să confirm. Vă confirm, ca și data trecută, că au existat discuții. Nu spun negocieri, pentru că sună un pic informal și excesiv, cu reprezentanții practic tuturor partidelor, fie că erau discuții în Parlament, fie în cadrul mai puțin formal. Discuții, vă rog”, a precizat acesta.

Teoria manevrei prezidențiale

Dungaciu a avansat teoria conform căreia criza din coaliție este, de fapt, o manevră a Președinției menită să elimine potențialii contracandidați ai lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale de peste patru ani.

„Ce constatăm este că, așa cum s-a mai întâmplat în România, principala preocupare a unui președinte în primul mandat este să-și elimine potențialii adversari din perspectiva celui de-al doilea mandat”, a declarat Dungaciu.

Acesta a susținut că Președinția s-a „inserat” în conflictul din interiorul coaliției, iar AUR a fost etichetat drept „partid nefrecventabil și ne-occidental” ca parte a acestei strategii.

„Probabil că, în subtext, avea legătură cu un semnal transmis unui candidat politic să nu facă nicio negociere cu AUR, ca să-și scape pielea. Probabil, președintele vrea să pună un premier – că e al său, că nu e al său – dar care să nu emită pretenții de candidat la prezidențiale”, a mai declarat prim-vicepreședintele AUR.

Totodată, Dungaciu a acuzat că AUR este utilizat ca instrument în acest joc de putere: „Vor unii să fim utilizați într-un joc politic intern, pe care noi îl respingem.”