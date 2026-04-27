Bolojan și Grindeanu, față-n față la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR despre programele SAFE și PNRR

Bolojan îi cheamă pe miniștrii demisionari ai PSD la discuții cu noii titulari interimariPublicat acum 1 ora si 6 minute
Ilie Bolojan încearcă şi el să evite blocajul administrativ și îi cheamă, luni, pe miniștrii demisionari ai PSD la discuții cu noii titulari interimari. Premierul va analiza prioritățile cu noii interimari de la Sănătate, Justiție, Muncă, Agricultură și Transporturi.
Şeful Executivului vrea ca activitatea în ministere să continue fără a fi afectată, după ce proiecte importante au fost lăsate pe ultima sută de metri, dar acum nu mai pot fi amânate.
Cea mai mare presiune este pe Legea salarizării unitare. Documentul, care prevede o nouă grilă pentru bugetari și tăierea sporurilor, trebuie să fie gata până în iunie. În caz contrar, România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR.
Miniştrii PSD și-au dat demisia joi din Guvern. Ei nu au participat la şedinţa Executivului.
Social-democraţii au luat decizia privind retragerea din Guvern miercuri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului. vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Muncii Petre Florin Manole, ministrul Justiţiei Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor Ciprian Şerban, s-au retras din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan.
Pentru portofoliile rămase vacante au fost propuși Dragoș Pîslaru la Ministerul Muncii, în prezent ministru al Proiectelor Europene, Cseke Attila la Ministerul Sănătății, actual ministru al Dezvoltării, Tanczos Barna la Ministerul Agriculturii, în prezent vicepremier, Cătălin Predoiu la Ministerul Justiției, ministru de Interne, Ilie Bolojan la Ministerul Energiei și vicepremierul Radu Miruță la Ministerul Transporturilor, în prezent ministru al Apărării.
Miniştrii PSD îşi fac bilanţul şi predau mandatele interimarilorPublicat acum 1 ora si 7 minute
Luni, pe parcursul zilei, miniştrii PSD ai Agriculturii, Justiei, Energiei, Muncii şi Transporturilor îşi prezintă bilanţul mandatului.
La 10:30 va avea loc bilanţul lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la ora 12:00 îşi prezintă bilanţul Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, sediul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale La ora 13:00, Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, face bilanţul mandatului la sediul PSD, iar la ora 15:00, Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
La ora 19:00, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, îşi prezintă bilanţul la sediul Ministerului Energiei.
Nicușor Dan îi convoacă din nou la Cotroceni pe liderii partidelor pro-europenePublicat acum 1 ora si 9 minute
Începe săptămâna negocierilor decisive, în plină criză politică, după ieşirea PSD de la guvernare. Președintele Nicușor Dan îi convoacă astăzi, de la ora 10, la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor pro-europene. Este o nouă rundă de discuţii ce priveşte proiectele importante ale României.
Şeful statului cere consens pentru apărare și proiectele majore, inclusiv pentru cele 26 de miliarde de euro, bani europeni.
Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu stau faţă în faţă pentru prima dată de la escaladarea crizei politice.
Este a doua rundă de consultari convocată de Nicuşor Dan, după ce PSD şi-a retras ministrii din guvern. De data aceasta, şeful statului va avea o discuţie tehnică cu liderii partidelor pro - europene.
Negocierile vizează banii din PNRR și împrumuturile din programul SAFE. PSD a criticat dur modul in care guvernul a gestionat programul SAFE. Social-democrații au cerut clarificări și au acuzat Guvernul de lipsa de transparență. În replică, ministru Apărării, Radu Miruţă a susținut că toate deciziile privind programul SAFE au fost luate de comun acord, iar PSD a avut un reprezentat care a fost prezent la fiecare dezbarere.
România poate accesa împrumuturi SAFE de aproximativ 16 miliarde de euro. Banii pot fi folositi pentru creșterea capacității de apărare.
La Palatul Cotroceni, preşedintele le va cere partidelor pro-europene să colaboreze și pentru a finaliza proiectele din PNRR. Până la finalul lunii august, Guvernul trebuie să închidă proiecte din PNRR în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro.
Întâlnirea este anunțată pentru ora 10.00.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, după summitul UE din Cipru, că în situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la el şi vor spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el nu va fi de acord.
Atât PSD cât şi partidele rămase în coaliţie, PNL-USR-UDMR, au nevoie de voturile AUR, în Parlament, PSD pentru ca o moţiune de cenzură să treacă şi celelalte partide pentru un guvern minoritar care să voteze în Legislativ iniţiativele Executivului.
Preşedintele afirma, despre actuala criză, că, conform Constituţiei, el este mediator şi, în momentul de faţă, avem un guvern din care s-au retras nişte miniştri. ”Probabil că, la un moment dat, acest guvern se va duce în faţa Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate”, a mai spus Nicuşor Dan.
Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, afirma că, din discuţiile din Parlament, a constatat că diverşi parlamentari PSD responsabili, care nu vor să arunce în haos ţara, ar putea susţine guvernul minoritar condus de premierul Bolojan.
Şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma că se poate discuta despre un guvern minoritar, în care rămân PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, dacă va exista o susţinere în parlament din partea unor parlamentari, individual.
Kelemen Hunor a mai spus că a discutat atât cu Sorin Grindeanu cât şi cu Ilie Bolojan şi speră ca, până la termenul de 45 de zile, vor reuşi să găsească o soluţie, dar în acest moment nu vede care ar putea fi aceasta.
Liderul AUR, George Simion, a anunţat că AUR votează orice moţiune simplă, orice moţiune de cenzură împotriva acestui guvern dar ei nu consideră că PSD este un partid serios care va depune o moţiune de cenzură şi care va duce la bun sfârşit ceea ce a spus.
Simion a mai spus că AUR va depune moţiunea de cenzură în luna mai, aşa cum a anunţat.