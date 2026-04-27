Bolojan și Grindeanu, față-n față la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR despre programele SAFE și PNRR

Ilie Bolojan încearcă şi el să evite blocajul administrativ și îi cheamă, luni, pe miniștrii demisionari ai PSD la discuții cu noii titulari interimari. Premierul va analiza prioritățile cu noii interimari de la Sănătate, Justiție, Muncă, Agricultură și Transporturi.

Şeful Executivului vrea ca activitatea în ministere să continue fără a fi afectată, după ce proiecte importante au fost lăsate pe ultima sută de metri, dar acum nu mai pot fi amânate.

Cea mai mare presiune este pe Legea salarizării unitare. Documentul, care prevede o nouă grilă pentru bugetari și tăierea sporurilor, trebuie să fie gata până în iunie. În caz contrar, România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR.

Miniştrii PSD și-au dat demisia joi din Guvern. Ei nu au participat la şedinţa Executivului.



Social-democraţii au luat decizia privind retragerea din Guvern miercuri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului. vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Muncii Petre Florin Manole, ministrul Justiţiei Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor Ciprian Şerban, s-au retras din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan.



Pentru portofoliile rămase vacante au fost propuși Dragoș Pîslaru la Ministerul Muncii, în prezent ministru al Proiectelor Europene, Cseke Attila la Ministerul Sănătății, actual ministru al Dezvoltării, Tanczos Barna la Ministerul Agriculturii, în prezent vicepremier, Cătălin Predoiu la Ministerul Justiției, ministru de Interne, Ilie Bolojan la Ministerul Energiei și vicepremierul Radu Miruță la Ministerul Transporturilor, în prezent ministru al Apărării.