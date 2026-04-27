George Simion: PSD și AUR au o majoritate parlamentară. Nicușor Dan încalcă Constituția când spune că nu acceptă un guvern PSD-AUR

George Simion, liderul AUR. FOTO. Agerpres

Liderul AUR George Simion a declarat, luni, că PSD și AUR au o majoritate parlamentară și că Președintele Nicușor Dan încalcă Constituția când spune că nu acceptă un guvern PSD-AUR. De asemenea, el a spus că va depune moțiunea contra Guvernului "și mâine", dacă se vor strânge cele 233 de voturi necesare.

"Această coaliție a adus doar sărăcie. Singura strategie pe care România o are prin defuncta coaliție e să se împrumute extern cât mai mult. Mergem cu pași repezi spre faliment.

Decizia AUR e de a da jos guvernul Bolojan.

Vom iniția cu celelalte partide care semnează moțiunea, toate formațiunile și parlamentarii interesați. Când vom avea 233 semnături, moțiunea va fi depusă, dacă totul merge conform planului stabilit, în 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan.

Depunem această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale României. Ilie Bolojan, Nicușor Dan sau altul care nu are susținere populară nu au dreptul să vândă Hidroelectrica. Vedem promisiuni de care nu se țin. Au spsu că vor reduce cheltuielile statului, cheltuielile cu aparatul bugetar nu au scăzut.

AUR va depune moțiune în cel mai scurt timp, și mâine dacă se vor strânge 233 de semnnături o moțiune.

Azi, în BPN al Senatului și la 13.30 la BPN al Camerei, vom cere punerea pe ordinea de zi a leglor inițiate de noi cu reducerea parlamentarilor la 300, eliminarea subvențiilo pentru partide și primari în două tururi. Vom vota pentru orice inițiativă care vine în acest sens.

Dialogăm cu toți actorii politici, e timpul să ajungem la reconciliere națională. Fac apel la toți parlamentarii indiferent de coloratură să înțeleagă că suntem într-o criză.

Fiecare parlamentar are datoria să asculte vocea celor care l-a votat. Cred că toată lumea care e de onoare va face în consecință. Am auzit de jocuri de culise, mă interesează prea puțin. 80% dintre români vor ca acest guvern să plece.

Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate să asigure alegeri corecte.

Depunem această moțiune, nu vom depune moțiunea până nu avem 233 de semnături.

PSD și AUR au o majoritate parlamentară. Nicușor Dan încalcă Constituția când spune că nu acceptă un guvern PSD-AUR", a declarat George Simion.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că partidul nu va susține un eventual vot de încredere pentru premierul Ilie Bolojan, dar a recunoscut că nu poate garanta disciplina tuturor celor 90 de parlamentari ai formațiunii. Acesta a precizat că AUR se poziționează ca "opoziție națională totală” și că va vota "orice moțiune care doboară acest guvern, pentru că acest guvern este toxic.”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, la finalul summitului din Cipru, despre afirmația liderului AUR, George Simion, care l-a acuzat că se concentrează pe excluderea AUR din consultările politice în loc să gestioneze criza economică. Șeful statului a răspuns că "declarația e sub orice nivel de dialog”.

Președintele Nicușor Dan a spus miercuri seara, la finalul primei runde de consultări cu liderii partidelor din coaliție, că nu exclude un guvern minoritar.

După ce PSD și-a retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan și-a cerut demisia, George Simion, președintele AUR, a anunțat că formațiunea pe care o conduce, și care are un număr important de voturi în Parlament, stă la discuții cu oricare parte din acest conflict dacă sunt îndeplinite trei condiții: reducerea numărului de parlamentari la 300, tăierea subvențiilor pentru partide și alegeri locale în două tururi.

Ilie Bolojan a spus că nu a avut loc nicio negociere a PNL cu AUR, dar nu a negat existența unor discuții informale în Parlament între aleși.

"PSD și AUR ar mai avea nevoie de câteva voturi, probabil vor începe să racoleze mici grupări, am spus că e legitim ca și noi să discutăm cu acești parlamentari. E legitim să vorbim cu fiecare parlamentar indiferent de culoarea politică", a declarat vineri, liderul USR Dominic Fritz.