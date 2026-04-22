George Simion nu crede că PSD va depune moțiune de cenzură: „Face joc de glezne”

George Simion a declarat că AUR va vota „orice moțiune, nu există dubii” împotriva Guvernului Bolojan, dar a adăugat că se îndoiește că PSD va face această mutare în Parlament. Totodată, președintele AUR a spus că în acest moment coaliția de guvernare nu mai există și Executivul ar trebui să demisioneze, dar se ceartă „pe numele viitorului premier, pe funcții, pe privilegii”. George Simion l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan pentru că a chemat doar partidele din coaliție la consultări și a exclus opoziția.

Președintele AUR a declarat, miercuri, în Palatul Parlamentului, că vorbele sale și ale colegilor săi de partid au fost răstălmăcite și a dat asigurări că aleșii AUR vor vota orice moțiune de cenzură este depusă împotriva Guvernului Bolojan. „Da, votăm, da vrem să plece acest guvern acasă, această coaliție nu mai este, e cazul să plece acasă”, a spus Simion, la întrebările repetate ale jurnaliștilor dacă AUR va vota sau nu o eventuală moțiune de cenzură inițiată de PSD.

„Nici PSD, nici PNL nu sunt partide serioase. Nu suntem convinși că PSD va depune o moțiune de cenzură, ei inițiind ruperea coaliției. Avem de-a face cu o coaliție defunctă, acum tot sistemul trebuie să poarte noi negocieri. Noi am spus din ziua unu poziția AUR. Votăm orice moțiune de cenzură acestui guvern.

Noi nu considerăm că PSD e un partid serios care va depune o moțiune de cenzură și care va duce la bun sfârșit ce a spus. Fac un joc de gleznă.

PSD nu credem că va depune moțiunea de cenzură. V-am spus că noi vom vota orice moțiune, nu există dubii. E aceeași chestiune: nu credem că vor depune. Noi vom depune, conform calendarului, în luna mai pentru că ne ținem de cuvânt”, a spus președintele AUR.

Totuși, Simion a părut să se contrazică ulterior declarând „alianțe, votări, nevotări de moțiune de cenzură nu cu noi”.

„Noi ce spunem că facem facem, nu până nu se întrunesc aceste lucruri. (...) Ei se ceartă pe numele viitorului premier, funcții și privilegii. (...) Nu ne dăm nici de partea psd, nici de partea pnl, noi facem agenda românilor care ne-au votat”, a adăugat liderul AUR.

George Simion a reiterat apoi că nici PNL nu este un „un partid serios” și a amintit condițiile enunțate marți de el pentru orice discuție cu partidele din coaliție.

„Noi am enunțat ieri trei lucruri care trebuie votate în Parlament de urgență ca să își respecte promisiunile făcute de Bolojan. Nu de mine, nu de altcineva. Noi am cerut în Biroul Permanent de luni, cerem și în cel de azi, să fie trecută pe ordinea de zi această lege pe care noi am inițiat-o pentru un Parlament cu 300 de parlamentari. Nu am ce negocia. Așa au votat românii. La Biroul Permanent de la Sebat vom cere punerea pe ordinea de zi a proiectului nostru cu privire la alegerea primarilor și președinților de CJ-uri în două tururi. A treia chestiune cerută de mine, ca președinte AUR, e renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. E un gest de solidaritate”, a spus Simion.

„Au luat doar de la cetățeni și firme, de la partide nu au luat. Ce ar trebui să discut eu cu niște partide neserioase?”, a adăugat Simion.

După ce a spus că AUR nu are ce să negocieze și Guvernul trebuie să demisioneze, Simion a spus că a „discutat cu toată lumea”.

„Dacă nu mai au majoritatea azi să își dea demisia dacă sunt decenți. Nu mai au decență. Încearcă să cumpere parlamentari de la diferite formațiuni. A fost un guvern dezastruos și o coaliție dezastruoasă. (...) noi vrem anticipate”, a spus Simion.

Președintele AUR l-a criticat și pe Nicușor Dan: „E un președinte care nu își respectă atribuțiile, nu se consultă cu opoziția”.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze. Următorul pas: miniștrii social-democrați se vor retrage din funcții.

Premierul Ilie Bolojan a refuzat și a primit mandat de la PNL să negocieze un guvern minoritar cu el ca prim-ministru cu USR, UDMR și grupul minorităților.

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din Coaliția de guvernare miercuri la o primă rundă de negocieri pentru a soluționa criza politică.