Ziua în care PSD voteză „Fără Bolojan”. Începe criza politică

Bolojan: Nu voi demisiona. Dacă PSD iese de la guvernare, miniștrii vor fi înlocuiți cu interimari din cabinetPublicat acum 5 ore si 59 minute
Ilie Bolojan a spus, duminică seară, că nu are de gând să demisioneze, în condițiile în care PSD ar urma voteze ieșirea de la guvernare mâine, la ședința de „evaluare” a coaliției. Prim-ministrul a declarat la B1TV că președintele României nu i-a cerut demisia și a precizat că în cazul ieșirii PSD de la guvernare, se va acționa pe baza Constituției și vor fi înlocuiți miniștrii demisionari cu alți membri ai cabinetului.
Întrebat dacă crede că există în PNL un grup care ar putea să se alinieze cu PSD-ul, Bolojan a spus că are încredere în colegii săi liberali și că PNL are o rezoluție care spune că nu va mai colabora cu un PSD care generează o criză politică.
Grindeanu așteaptă ca Nicușor Dan să convoace „marți sau miercuri” consultări la CotroceniPublicat acum 6 ore si 1 minut
„Dacă PSD decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marți sau miercuri vor fi consultări la Cotroceni și atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine, președintele va ști fiecare partid ce-și dorește și această criză poate fi rezolvată rapid.
Criza poate fi încheiată rapid dacă se ajunge la o soluție. Mă repet, stabilitatea politică e foarte bună, este excepțională dacă asigură prosperitate. Nu e cazul, În acest moment lucrurile nu merg în direcția bună. E datoria noastră să reparăm și să îndreptăm direcția, e părerea noastră și nu doar a noastră – a 80 la sută dintre români”, spune Sorin Grindeanu, invitat la Antena 3 CNN.
USR a decis să rămână „în spatele lui Bolojan”17 Apr
Liderii USR au discutat, vineri, despre situația din Coaliție. Potrivit surselor citate, dacă PSD votează o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, USR va refuza să mai negocieze cu PSD sau să facă parte din altă Coaliție cu PSD.
În ședință, USR a analizat toate scenariile aflate la orizont. Indiferent ce va urma, liderii USR au stabilit că rămân în spatele lui Bolojan până la final. Dacă premierul le va cere să asigure interimarul pentru ministerele PSD, aceștia vor accepta.
Bolojan: PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD, dacă se generează o criză politică17 Apr
PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD, dacă se generează o criză politică şi va trebui să-şi reconfirme o decizie, a transmis, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan.
Şeful Executivului a fost întrebat la Radio România Actualităţi dacă se bazează în totalitate pe sprijinul colegilor din PNL şi dacă vor exista "aripi" liberale care să dorească în continuare colaborarea cu PSD în actualul context politic, în care social-democraţii au votat ieşirea de la guvernare în cazul în care premierul nu-şi va da demisia din funcţie.
"Partidul Naţional Liberal a avut o şedinţă pe această temă, în condiţiile în care PSD a făcut anunţul legat de acest vot şi aşa mai departe, practic, s-a poziţionat. În momentul de faţă există o poziţie a Partidului Naţional Liberal, din care rezultă că dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD. Până la o altă decizie care poate apărea - ori întărirea acestei decizii, ori o altă decizie, într-un fel sau altul - lucrurile sunt decise. Aceasta este decizia pe care PNL a luat-o şi, în funcţie de ce se va vota luni, probabil că luni seară, marţi dimineaţă vom avea o reacţie pe tema asta", a declarat Ilie Bolojan, la Radio România Actualități, potrivit Agerpres.
Acesta a punctat că s-a ajuns într-o situaţie care cere o decizie din partea PNL.
"Am încercat să aplanăm lucrurile, ştiind sensibilităţile fiecăruia, încercând să construim încredere, dar s-a ajuns într-o situaţie în care inevitabil şi PNL va trebui să-şi reconfirme o decizie", a afirmat Bolojan.
În altă ordine de idei, el a spus că, atât timp cât va fi el preşedintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susţine valorile de modernizare ale României.
"Şi cred că doar prin guvernări care încurajează munca, respectă iniţiativa privată, ţin disciplină în finanţele publice, asigură ordinea în ţară, să putem să progresăm în perioada următoare", a arătat Bolojan.
Sorin Grindeanu: PSD nu va face guvern cu AUR. Însă ar prelua guvernarea, chiar și minoritar17 Apr
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, exclude formarea unei majorităţi parlamentare cu AUR. El a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Sighetu Marmaţiei, că PSD nu va susţine la guvernare partide anti-europene şi nici nu va vota un guvern minoritar. Pe de altă parte, liderul PSD a subliniat că partidul său este pregătit să preia guvernarea, chiar și în cazul în care ar fi vorba despre un guvern minoritar, adică dacă ar fi susținut în Parlament de alte partide.
"Am spus în nenumărate rânduri că PSD nu îşi doreşte, şi am şi dovedit acest lucru, să facă o majoritate cu partide să spunem anti-europene şi nu vom vota niciodată guverne minoritare. Dacă soluţia care se va degaja va fi una care să îndeplinească cerinţele PSD care vor rezulta după consultarea de luni şi care vor duce inclusiv la o soluţie de acest tip, evident PSD este pregătit să preia guvernul", a afirmat liderul social democrat.
Reacția președintelui Nicușor Dan: „Încerc să-mi păstrez rolul de mediator”17 Apr
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că nu ține partea nici PSD, nici premierului Ilie Bolojan în conflictul care arde în Coaliție și că încearcă să medieze situația. În același timp, transmite clar că există o linie pe care nu o va trece: nu va numi niciodată un premier pentru un eventual guvern PSD-AUR.
Într-un interviu la Europa FM, șeful statului a descris situația politică actuală ca fiind rezultatul unei divizări profunde în societate după alegerile parlamentare din 2024:
„Aș vrea să spun un lucru mai general, care mă preocupă cel mai tare, dincolo de lideri politici și jocul politic. Noi avem o societate după alegerile parlamentare din 2024 care s-a grupat în 3 mari categorii. 30% PNL-USR să-i spunem reformist, 30% PSD conservator și 40% o direcție anti-occidentală. Speranța mea, ce cred eu că e rezonabil, forțele pro-occidentale să coopereze pentru a-i da României sustenabilitate financiară, pentru a progresa”.
Întrebat cine a declanșat actuala criză, președintele a evitat să indice direct un responsabil și a pus accentul pe tensiunile din societate și din spațiul public.
„Exact, asta e întrebarea. Nu e vorba despre lideri politici. Mă preocupă că după ce fiecare am trecut de șocul alegerilor, ne-am întors la o luptă de uzură în care și societate, și influenceri incită pe aceste război între aceste două tabere pro-occidentale și liderul politic încearcă să satisfacă această dorință. În loc de colaborare, ne-am întors la lupta veche stânga-dreapta”.
Întrebat dacă PSD este principalul responsabil pentru tensionarea situației, în contextul referendumului anunțat de social-democrați, Nicușor Dan a vorbit despre resentimente de ambele părți: „Eu văd foarte mult resentiment dintr-o parte și din alta, vorbesc de susținători, văd în aceeași cheie și contestarea de la numirea procurorilor, care văd într-un mod resentimentar dizolvarea PSD”.
În ceea ce privește poziționarea față de premierul Ilie Bolojan, președintele a spus că nu vrea să țină partea niciuneia dintre tabere:
„Încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Încerc să mediez această situație socială pentru că tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte. Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta. Totuși trebuie să ducem înainte țara asta, să avem un dialog”.
Despre soluțiile pentru depășirea crizei, Nicușor Dan a spus că acestea trebuie să vină de la partidele implicate: „Răspunsul la criză va veni de la cele două partide mari implicate, PSD și PNL. O să vedem mișcările fiecăruia în săptămânile care urmează. Îmi voi păstra rolul de mediator, voi invita la calm”.
Întrebat ce se întâmplă dacă PSD merge mai departe cu o moțiune de cenzură, președintele a subliniat că nu are atribuții directe în acest conflict politic.
„Evident, mă uit la toate scenariile posibile pentru săptămânile viitoare. Dar nu am un atribut constituțional pentru a interveni. E o dispută între partide, nu depinde de mine. Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată. O soluție care să realizeze ce am spus că trebuie să facem, o coaliție pro-occidentală care să ducă România înainte”.
Care e strategia PSD. Ultimatum pentru Bolojan să demisioneze. Miniștrii PSD vor pleca din Guvern17 Apr
Liderii PSD au pregătit strategia pentru ieșirea de la guvernare, urmând să îl anunțe pe Ilie Bolojan că dacă nu demisionează din funcția de prim-ministru până în 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune ei demisiile și partidul va pleca de la guvernare, au declarat pentru Antena 3 CNN surse din conducerea formațiunii.
PSD organizează luni, 20 aprilie, votul pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan. Este prezentat public drept ”consultare”, dar rezultatul este deja cunoscut, având în vedere starea de spirit în interiorul partidului. Cei 5000 de membri ai PSD vor vota în aplicația folosită și pentru alegerea președintelui partidului la Congresele din trecut. O să fie o singură întrebare la care trebuie să răspundă social-democrații, nu a fost stabilită încă forma finală a acesteia, dar, potrivit unor surse din conducerea PSD, va avea un preambul legat de efectele guvernării Bolojan asupra nivelului de trai al românilor, iar întrebarea concretă va fi legată de retragerea sprijinului politic acordat acestuia.
De menționat este faptul că această ”consultare” nu va mai avea nicio întrebare legată de acceptarea prezenței USR la guvernare, așa cum anunțaseră liderii partidului inițial, când se acreditase ideea că PSD nu mai poate sta într-un guvern din care face parte USR.
Rezultatele votului intern din PSD vor fi anunțate luni seara, laolaltă cu ultimatumul adresat lui Ilie Bolojan. Dacă acesta nu va demisiona, miniștrii PSD își vor prezenta demisiile. Nu vor demisiona și secretarii de stat din ministere, nici prefecții PSD și nici președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.
Ilie Bolojan are apoi la dispoziție 45 de zile în care poate să ceară Parlamentului un vot de încredere, și poate rămâne șeful unui guvern minorita. PSD însă ar intenționa să voteze moțiunea de cenzură pe care AUR și PACE au anunțat că o vor depune.