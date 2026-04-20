Ziua în care PSD voteză „Fără Bolojan”. Începe criza politică

17 Apr

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că nu ține partea nici PSD, nici premierului Ilie Bolojan în conflictul care arde în Coaliție și că încearcă să medieze situația. În același timp, transmite clar că există o linie pe care nu o va trece: nu va numi niciodată un premier pentru un eventual guvern PSD-AUR.

Într-un interviu la Europa FM, șeful statului a descris situația politică actuală ca fiind rezultatul unei divizări profunde în societate după alegerile parlamentare din 2024:

„Aș vrea să spun un lucru mai general, care mă preocupă cel mai tare, dincolo de lideri politici și jocul politic. Noi avem o societate după alegerile parlamentare din 2024 care s-a grupat în 3 mari categorii. 30% PNL-USR să-i spunem reformist, 30% PSD conservator și 40% o direcție anti-occidentală. Speranța mea, ce cred eu că e rezonabil, forțele pro-occidentale să coopereze pentru a-i da României sustenabilitate financiară, pentru a progresa”.

Întrebat cine a declanșat actuala criză, președintele a evitat să indice direct un responsabil și a pus accentul pe tensiunile din societate și din spațiul public.

„Exact, asta e întrebarea. Nu e vorba despre lideri politici. Mă preocupă că după ce fiecare am trecut de șocul alegerilor, ne-am întors la o luptă de uzură în care și societate, și influenceri incită pe aceste război între aceste două tabere pro-occidentale și liderul politic încearcă să satisfacă această dorință. În loc de colaborare, ne-am întors la lupta veche stânga-dreapta”.

Întrebat dacă PSD este principalul responsabil pentru tensionarea situației, în contextul referendumului anunțat de social-democrați, Nicușor Dan a vorbit despre resentimente de ambele părți: „Eu văd foarte mult resentiment dintr-o parte și din alta, vorbesc de susținători, văd în aceeași cheie și contestarea de la numirea procurorilor, care văd într-un mod resentimentar dizolvarea PSD”.

În ceea ce privește poziționarea față de premierul Ilie Bolojan, președintele a spus că nu vrea să țină partea niciuneia dintre tabere:

„Încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Încerc să mediez această situație socială pentru că tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte. Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta. Totuși trebuie să ducem înainte țara asta, să avem un dialog”.

Despre soluțiile pentru depășirea crizei, Nicușor Dan a spus că acestea trebuie să vină de la partidele implicate: „Răspunsul la criză va veni de la cele două partide mari implicate, PSD și PNL. O să vedem mișcările fiecăruia în săptămânile care urmează. Îmi voi păstra rolul de mediator, voi invita la calm”.

Întrebat ce se întâmplă dacă PSD merge mai departe cu o moțiune de cenzură, președintele a subliniat că nu are atribuții directe în acest conflict politic.

„Evident, mă uit la toate scenariile posibile pentru săptămânile viitoare. Dar nu am un atribut constituțional pentru a interveni. E o dispută între partide, nu depinde de mine. Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată. O soluție care să realizeze ce am spus că trebuie să facem, o coaliție pro-occidentală care să ducă România înainte”.