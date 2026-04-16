Surse: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu au avut o discuție de 30 de minute la Palatul Cotroceni

Nicușor Dan l-a convocat joi la Palatul Cotroceni pe Sorin Grindeanu, în mijlocul scandalului din Coaliție. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele PSD Sorin Grindeanu ar fi avut o discuție la Palatul Cotroceni, joi, cu președintele Nicușor Dan. Cei doi s-au întâlnit înainte ca Grindeanu să plece în teritoriu pentru ultimele două ședințe regionale ale PSD, înaintea deciziei de pe 20 aprilie.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, după ce a avut o discuție de două ore miercuri cu premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan l-a chemat la Cotroceni pe liderul PSD. Cei doi au discutat aproximativ 30 de minute.

Discuțiile președintelui cu cei doi lideri ai Coaliției au loc înaintea ședinței PSD de luni, în care social democrații vor decide să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Rezultatele votului intern din PSD vor fi anunțate luni seara, laolaltă cu ultimatumul adresat lui Ilie Bolojan. Dacă acesta nu va demisiona, miniștrii PSD își vor prezenta demisiile. Nu vor demisiona și secretarii de stat din ministere, nici prefecții PSD și nici președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan are apoi la dispoziție 45 de zile în care poate să ceară Parlamentului un vot de încredere, și poate rămâne șeful unui guvern minorita. PSD însă ar intenționa să voteze moțiunea de cenzură pe care AUR și PACE au anunțat că o vor depune.

Miercuri seara, la o întâlnire cu membrii organizației PNL București, Ilie Bolojan le-a transmis acestora că nu va demisiona.

„Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia, iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face.

Întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns simplu și memorabil: 'Când te înjură unii, e ca o binecuvântare.'”, a scris consilierul municipal PNL Silviu Feroiu.

De altfel, joi, liderii PNL au început să publice pe rețelele sociale mesaje de susținere pentru Ilie Bolojan.