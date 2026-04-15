Începe asaltul final la Bolojan. Grindeanu anunță „o resetare” urgentă. PACE și AUR pregătesc moțiunea de cenzură

Publicat la 12:34 15 Apr 2026 Modificat la 12:42 15 Apr 2026

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, în plenul Parlamentului. Foto: Profimedia Images

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri, că "România are urgent nevoie de o resetare", în contextul în care formațiunea sa se pregătește să voteze, luni, 20 aprilie, dacă rămâne sau nu la guvernare cu Ilie Bolojan premier.

În același timp Grupul PACE din Parlament a anunțat că se va coordona cu AUR pentru a strânge semnături în vederea depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Decizia de luni a social democraților va fi luată prin votul a 5.000 de membri PSD.

În sprijinul ideii de "resetare", Grindeanu a invocat, într-o postare pe Facebook, datele macroeconomice.

"Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării.

Inflația în luna martie a ajuns la 10%.

Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv.

Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%.

Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău.

De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!", a scris Grindeanu.

Liderul UDMR spune că varianta în care AUR decide asupra funcționării Guvernului este "cea mai proastă"

Varianta destrămării actualei coaliții și promovarea AUR ca factor care decide funcționarea Guvernului a fost caracterizată drept "foarte proastă" de către liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Acesta a spus că nu are motive să fie optimist cu privire la șansele de aplanare a tensiunilor între PSD și PNL.

În paralel, grupul parlamentar PACE - Întâi România a anunțat, miercuri, deschiderea unei liste cu semnături pentru o moțiune de cenzură împotriva cabinetului condus de Ilie Bolojan.

PACE declară deschisă lista semnăturilor pentru moțiune, AUR spune că e prematur

"Începem asaltul asupra guvernului progresist Bolojan, începem strângerea de semnături pentru moțiunea de cenzură", a spus Ninel Peia, liderul grupului.

"Moțiunea ar urma să fie depusă săptămâna viitoare, dacă PSD nu iese de la guvernare", a precizat senatorul Clement Sava.

AUR a transmis însă că dezbaterea ar urma să aibă loc în jurul datei de 13 mai.

"Putem să o inițiem de luna asta, dar o vom depune pe calendarul pe care l-am spus, astfel încât să fie discutată în preajma zilei de 13 mai sau după sau când vom avea rezultatul oficial al acestei contracții economice trei trimestre la rând", a explicat, marți, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Moțiunea critică Programul SAFE, închiderea minelor de cărbuni, Acordul UE - Mercosur, gestionarea resurselor de gaze din Marea Neagră, dezindustrializarea forțată, situația prețului energiei, "distrugerea sistematică a capitalului românesc", "tranzacționarea suveranității" și "asasinarea" puterii de cumpărare a românilor.

Pentru inițierea unei moțiuni de cenzură este necesară susținerea a cel puțin 116 senatori și deputați.

