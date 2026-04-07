Grindeanu, despre schimbarea lui Bolojan: Resping o târguială pe funcția de prim-ministru sau alte funcții ministeriale

Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a lansat un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, iar de data aceasta a invocat blocarea proiectului PSD „Motorină ieftină pentru agricultură". "De mai bine de o lună, stă blocat în Guvern, în timp ce fermierii sunt copleșiți de costurile uriașe la carburanți și la fertilizanți. Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental", a acuzat Grindeanu. Liderul social-democraţilor insistă că e nevoie de o schimbare în "funcţionarea Guvernului": "80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră".

"Nu accept, sub nicio formă, ca dezbaterea despre schimbarea direcției de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcția de prim-ministru sau pe alte funcții ministeriale.

Resping categoric o astfel de abordare!

Avem nevoie de schimbare în funcționarea Guvernului și a Coaliției deoarece 80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră!

România are nevoie de un Guvern capabil să reacționeze la crizele economice globale. Lipsa de reacție devine un risc de siguranță națională!

Este de nepermis ca o treime din suprafața arabilă a României să rămână necultivată din cauza blocajelor din Guvern și din Coaliție!

De mai bine de o lună, proiectul PSD „Motorină ieftină pentru agricultură” stă blocat în Guvern, în timp ce fermierii sunt copleșiți de costurile uriașe la carburanți și la fertilizanți. Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental.

Nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect, care are impact zero asupra deficitului bugetar", a postat Sorin Grindeanu pe Facebook.

Preşedintele PSD acuză "orgoliu politic și încăpățânare":

"Este doar orgoliu politic și încăpățânare! Iar, din cauza acestei incapacități cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creșteri explozive ale prețurilor la produsele agroalimentare!

Românii cu venituri mici și medii vor fi cei mai loviți dacă nu intervenim acum! Guvernul trebuie să reacționeze mai rapid și cu mai multă hotărâre!

Românii nu au nevoie de scenarii și diversiuni ieftine, ci de soluții concrete", a mai transmis Grindeanu.