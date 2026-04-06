Surse: Grindeanu renunță la funcția de premier din 2027 dacă PNL îl debarcă pe Bolojan. PSD oferă și USR mai multe ministere

Înainte de votul decisiv din 20 aprilie, când PSD ar trebui să decidă dacă mai rămâne sau nu la guvernare, social-democrații negociază și cu PNL și cu USR pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier. Sorin Grindeanu ar fi dispus să renunțe inclusiv la funcția de prim-ministru, care i-ar reveni în 2027, dacă liberalii i-a retrage sprijinul lui Bolojan, potrivit surselor Antena 3 CNN. Social-democrații încearcă, în același timp, să-i ispitească și pe cei din USR cu promisiunea mai multor ministere.

Social-democrații încearcă, în aceste zile, să renegocieze protocolul de Coaliție cu partenerii de la PNL și USR.

Ce oferă PSD ca să scape de Bolojan

Surse din PSD au declarat pentru Antena 3 CNN că social-democrații sunt dispuși să renunțe la preluarea funcției de premier în 2027, când, conform protocolului Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR în vigoare, ar urma să aibă loc rotativă guvernamentală. Tradițional, funcția ar urma să îi revină lui Sorin Grindeanu, președintele PSD.

PSD ar renunța la funcția de prim-ministru doar dacă liberalii acceptă să îl schimbe din funcție pe Ilie Bolojan, președintele PNL și premierul în exercițiu.

Mai mult, social-democrații sunt gata să ofere mai multe ministere USR-ului, dacă partidul își retrage, de asemenea, sprijinul pentru Ilie Bolojan. Este o schimbare de paradigmă în condițiile în care PSD a susținut până acum că USR trebuie să iasă de la guvernare. Însă pentru a-l presa pe Ilie Bolojan și a-l forța să demisioneze, social-democrații sunt dispuși să rămână la guvernare cu USR, ba chiar să le dea mai multe ministere.

Social-democratul Felix Cozma nu a confirmat aceste scenarii, însă a subliniat că „cert nu vom continua așa” și că există „foarte multe discuții”.

„Cu siguranță există foarte multe variante care s-au pus pe masa de lucru. Cert este că o decizie vom lua, așa cum am spus, alături de colegii cu care am decis și intrarea la guvernare și asta va fi după Paște. Cu siguranță nu mai dorim să continuăm așa și sigur, toți colegii și din conducerea partidului, dar și cei din județe, și-au spus punctul de vedere legat de modul corect în care credem noi că trebuie să meargă această guvernare și modul în care credem că și premierul ar trebui să abordeze relația cu toți din Coaliție, nu doar cu Partidul Social Democrat”, a spus Felix Cozma.

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a spus că aceste scenarii sunt doar o „perdea de fum” și a negat că ar avea loc negocieri ca partidul său să primească mai multe ministere în schimbul retragerii sprijinului pentru Bolojan.

„Din punctul meu de vedere, este doar o perdea de fum în spatele căreia se desfășoară negocierile pentru șefii serviciilor și procurorii șefi de la de la parchete. De fapt, eu cred că asta este miza reală, mai ales a celor de la de la PSD.

Nu știu și nu am cunoștință, deși fac parte din conducerea partidului, de niciun fel de discuție să mai luăm niște ministere, să mai dăm, să mai împărțim. Eu știu că noi ne-am angajat la acest protocol, noi suntem un partid de cuvânt, oameni serioși, Ilie Bolojan are susținere a noastră. În aprilie 2027, peste un an, avem rotativa când postul de prim-ministrul revine celor de la PSD”, a spus Drăgoescu.

Strategia lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a declarat că nu mai are „energie” să gestioneze și atacurile din partea PSD, având în vedere urgențele guvernării. Totodată, premierul a spus că o criză este de așteptat, iar cei care o generează, în speță PSD, sunt cei care trebuie să „și-o și asume”. Asta nu înseamnă însă că premierul nu își pregătește strategia în cazul în care social-democrații ies de la guvernare.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, premierul Ilie Bolojan încearcă să își asigure continuitatea. Prim-ministrul nu a exclus un guvern minoritar, cu o susținere parlamentară din partea AUR. Aritmetica parlamentară arată că e un scenariu viabil, dar un astfel de guvern ar depinde de toate voturile opoziției. Împreună, PNL, USR și grupul minorităților are 149 de voturi. Lor și s-ar adăuga 85 de voturi de la AUR, SOS și POT pentru a obține majoritatea fragilă de 233 de voturi.

„Mi-amintesc că în urmă cu vreo două sau trei săptămâni am făcut o declarație în care am spus că nimic nu e exclus, chiar și posibilitatea ca AUR să susțină un guvern. Mi-aduc aminte că atunci s-a făcut valuri. S-a spus că nu știu ce declarație senzațională am făcut, nu, n-am făcut nicio declarație senzațională. Am spus adevărul.

Știu foarte clar că în momentul în care îți dorești stabilitate, în contextul actual, reușești să treci peste animozități și să urmărești interesul pe care ți-l dorești, iar interesul ăla este stabilitatea.

(...) În ipoteza în care s-ar ajunge la ipoteza în care AUR să susțină un guvern minoritar, ar susține un guvern ale cărei reguli ar fi făcute de către Ilie Bolojan. Deci, AUR ar fi într-o situație în care, 'da, vreau să susțin un guvern minoritar pentru că am nevoie de stabilitate'”, a spus liberalul Daniel Fenechiu, care a admis că există totuși „riscul” ca o astfel de guvernare să existe în mod constant sub amenințările și presiunile AUR.

O variantă a acestei majorități a fost testată la Senat, unde cu voturile USR, AUR și PACE a trecut un proiect de lege care modifică diurnele magistraților.

Senatorul Daniel Fenechiu a adăugat că „nimeni nu și-ar fi închipuit” că Ilie Bolojan va ajunge „ținta PSD”.

„Nimeni nu și-ar fi închipuit când s-a încheiat protocolul de Coaliție cu PSD-ul, că vom ajunge la un moment dat în care ținta PSD-ului să fie să-l dărâme pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan care nu face altceva decât să respecte o foaie de parcurs stabilită prin programul de guvernare, de la care oricum a cedat diverse aspecte tocmai pentru a asigura continuitatea a Coaliției”, a spus Fenechiu.

O guvernare alături de AUR a fost catalogată drept „periculoasă” de deputatul USR Cezar Drăgoescu.

„La noi în partid nu s-a pus niciodată în discuție și nu am avut nicio discuție pe chestiunea asta, de un guvern minoritar susținut de de AUR. De altfel, chiar ideea acestui guvern pro-european și această majoritate parlamentară cumva contra naturii. Un guvern cu PSD, PNL, USR a venit pentru a ține extremiști în departe de putere.

Eu cred că vedem doar un un joc politic. Cei de la PNL le arată pisica, între ghilimele, celor de la PSD. Cei de la PSD, din punctul meu de vedere, joacă și la cacealma. Dar joacă pe spinarea românilor, pentru că consecințele instabilității politice și costul pe care îl vor plăti românii este dezastruos.

(...) Mie mi se pare foarte periculoasă și să luăm în considerare această ipoteză cu cei de la AUR pentru că să nu uităm că acolo sunt câțiva pion sau mai mulți chiar, care au legătură directă cu Kremlinul”, a spus deputatul de la USR.

Vot decis în PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu a anunțat care sunt cele trei scenarii pe care partidul le va dezbate pe 20 aprilie: opoziție, schimbarea lui Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării.

Decizia finală urmează să fie luată pe 20 aprilie, când membrii partidului vor vota. „În 20 aprilie vom face această consultare, când cei care votează vor cunoaște toate opțiunile”, a explicat Grindeanu.

Întrebat ce înseamnă reconfigurarea Coaliției, el a răspuns: „Nu este legat de Ilie Bolojan, nu discutăm de o chestiune personală, ci de o reașezare în cadrul coaliției. Că asta înseamnă schimbare de prim-ministru, schimbare de portofolii, schimbare de abordare, toate astea înseamnă o reașezare”.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, în mai multe rânduri, că aşteaptă să vadă ce va face PSD după data de 20 aprilie, când au anunţat că decid dacă rămân, sau nu, la guvernare. În cazul în care PSD sau AUR vor depune o moțiune de cenzură, Bolojan a spus că nu își va da demisia înainte de vot. „Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier”, a spus Bolojan.