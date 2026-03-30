Majoritate surpriză în Senat: USR, AUR și PACE au trecut în comisie modificarea diurnei magistraților. PSD și PNL au refuzat să voteze

Un proiect care schimbă modul în care sunt acordate diurnele magistraților a trecut de Comisia juridică din Senat, după un vot surprinzător în care PACE, AUR și USR au făcut front comun. Ulterior, Senatul a adoptat proiectul de lege.

ACTUALIZARE. Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede că diurna de delegare sau detaşare a magistraţilor este redusă de la 2% din indemnizaţia brută de încadrare la suma fixă stabilită pentru funcţionarii publici. S-au înregistrat 84 voturi 'pentru', 2 'contra' şi 22 abţineri.

Știrea inițială

Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară și vizează modificarea OUG 27/2006 privind salarizarea magistraților. Practic, el schimbă modul de calcul al diurnei de delegare sau detașare și limitează situațiile în care aceasta poate fi acordată.

Ședința Comisiei juridice a avut 11 membri prezenți din totalul de 15, ceea ce a făcut ca PSD și PNL să nu mai aibă majoritate.

Liberalii au cerut amânarea dezbaterii până la primirea unui punct de vedere din partea Guvernului, însă propunerea a fost respinsă la vot. În aceste condiții, s-a format o majoritate de conjunctură între PACE, AUR și USR, iar proiectul a primit raport favorabil.

În timpul discuțiilor au existat și schimburi de replici între senatori. Senatoarea USR Simona Spătaru le-a spus colegilor din coaliție: „Mă puneți să trec cu opoziția proiectul ăsta”, în timp ce un senator AUR a comentat: „Asta e opoziția, joacă, adică e jucătoare”.

Ce prevede proiectul

Inițiativa legislativă aduce două schimbări importante:

diurna nu mai este calculată procentual (2% din indemnizația brută), ci ar urma să fie o sumă fixă, similară celei acordate funcționarilor publici

se elimină diurna în anumite situații.

Concret, nu vor mai primi diurnă judecătorii, procurorii sau personalul asimilat dacă sunt delegați sau detașați: în localitatea de domiciliu, într-o localitate unde ei sau familia dețin o locuință, într-o localitate aflată la mică distanță de domiciliu (în proiect apar praguri de 5 km sau 20 km, în funcție de formularea discutată).

Proiectul a fost depus în decembrie 2025 de mai mulți deputați USR, care critică nivelul actual al diurnei.

Potrivit inițiatorilor, actuala formulă - 2% pe zi din salariul lunar - poate ajunge la aproximativ 40% din venit într-o lună, ceea ce ar crea diferențe semnificative între magistrați.

După votul din comisie, proiectul merge în plenul Senatului, care este for decizional în acest caz.