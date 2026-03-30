Bolojan spune că nu mai are energie să se ocupe de PSD: „E posibil să avem o criză, asta e situația”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, la Digi24, că nu mai are „energiile personale” să se mai preocupe de atacurile care vin de la Sorin Grindeanu și de la PSD. Prim-ministrul a spus că în continuare discuțiile din Coaliție, în spatele ușilor închise, sunt „rezonabile”, dar în spațiul public tensiunile sunt escaladate de PSD și „este posibil să avem o criză”. Ilie Bolojan a spus că cei care generează această criză, în speță social-democrații, trebuie să și-o și asume, subliniind că PNL nu ia în calcul să-și retragă susținerea pentru el.

Întrebat dacă a avut o discuție „bărbătească, între patru ochi” cu președintele PSD Sorin Grindeanu în care să-l întrebe unde vrea să ajungă cu această criză, Ilie Bolojan a spus că nu a avut loc o astfel de convorbire. Premierul a atras atenția că, în spatele ușilor închise, nu au existat astfel de atacuri.

„Ne-am întâlnit în ședințele de COaliție, dar o discuție din aceasta legată de acțiunile pe care le face un lider politic sau un partid nu a avut loc în forma în care m-ați întrebat. Și azi și când avem ședințe de Coaliție, ele se derulează într-o manieră rezonabilă. În afara ședințelor. lucrurile sunt escaladate prin atacuri”, a spus Bolojan.

„Nu am mai avut nici energiile personale să mă ocup” de atacurile PSD

Prim-ministrul a adăugat că au existat atât de multe urgențe, de la criza economică la cea a carburanților că a rămas fără energie pentru PSD.

„M-am concentrat pe urgențele de zi cu zi. Nu am mai avut nici energiile personale să mă ocup de aceste lucruri. S-a escaladat cu această tensiune, lucrurile par că merg tot în direcția escaladării. E posibil să avem o criză. Asta e situația. Un om poate să plece, dar lucrurile grave necesită rezolvări, ele nu dispar dacă o persoană sau alta pleacă”, a declara prim-ministrul.

Întrebat ce va face dacă la data de 20 aprilie votul intern din PSD arată că social-democrații nu îl mai vor la guvernare, Ilie Bolojan i-a invitat pe aceștia să ia măsurile care se impun.

„Am mai fost întrebat. Orice partid dacă consideră că nu e mulțumit poate să acționeze constituțional sau politic introducând moțiuni de cenzură, retrăgându-și miniștrii. Pot să facă acest lucru. Nicio problemă”, a spus premierul.

Prim-ministrul a adăugat însă că „rămâne de văzut” dacă miniștrii PSD vor demisiona.

„România nu are nevoie de o criză politică care să se suprapună peste criza bugetară, care nu poate fi rezolvată de nimeni de pe o zi pe alta, și care se suprapune cu criza războaielor. Numai de asta nu avem nevoie. Cei care generează criza trebuie să își asume”, a adăugat el.

Bolojan denunță „aroganța” PSD

În ceea ce privește scenariul în care PNL ar accepta să îl schimbe din funcție, la solicitarea PSD, Ilie Bolojan a subliniat că liberalii nu și-au schimbat poziția, iar din partea lor au respectat protocolul Coaliției. De asemenea, Bolojan a spus că este „greu de presupus” că PNL va mai face coaliție cu PSD dacă social-democrații generează o criză.

„PNL s-a pronunțat și și-a spus poziția în sensul în care am respectat toate înțelegerile politice, tot ce s-a decis în Coaliție s-a făcut pe baza unei decizii comune, pe baza proiectului asumat de Coaliție, nu s-a încălcat protocul. Dacă un partid decide să-și schimbe miniștrii sau premierul trebuie să decidă acel partid. Dacă PSD va genera o criză, e greu de presupus că PNL va mai fi într-o Coaliție cu PSD. Decidem când ajungem în situația asta”, a precizat premierul.

Acesta a adăugat că România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar.

„România are nevoie de stabilitate politică. Putem discuta de persoane, de orice alte lucruri, dar trebuie să vedem care sunt problemele și care sunt soluțiile. Doar a cere schimbarea dintr-o aroganță politică, calcul de poziționare politică, fără să te gândești la efecte și ce generezi înseamnă că nu ți-ai calculat corect acțiunile și nu te-ai gândit la ce înseamnă interesul țării noastre în această perioadă”, a mai spus Bolojan.

Întrebat, de asemenea, dacă din punctul său de vedere Sorin Grindeanu este pregătit să fie premier, Ilie Bolojan a fost reținut, însă a subliniat că în vara anului trecut, când România avea nevoie de un prim-ministru, el a fost cel care a ieșit în față: „Nu mă apuc să dau note și nici să fac estimări legate de calitățile unuia sau altuia, dar discutând cinstit atunci când a fost o situație dificilă, în vara anului trecut, știind ce trebuia făcut, eu m-am oferit”.

Președintele PSD susține că după votul din PSD, care va avea loc la data de 20 aprilie, sunt trei variante posibile: rămânerea în actuala formulă de guvernare, trecerea în opoziţie sau o reconfigurare a Coaliţiei.