Gheorghe Falcă spune că „PNL are două opțiuni” dacă PSD iese din coaliție: „Noi nu o să mai colaborăm cu ei”

Vicepreședintele PNL, Gheorghe Falcă, a spus luni că partidul „va avea două opțiuni dacă PSD va decide să iasă din coaliție”. Eurodeputatul a spus, la Radio RFI, că președintele Nicușor Dan este „de partea bună a lucrurilor” și afirmă că vizita liderului PSD, Sorin Grindeanu, la Bruxelles a fost „un eșec total”.

„Campania PSD împotriva domnului Ilie Bolojan nu este despre o persoană, ci este despre un model de guvernare. Noi știm cum a guvernat PSD-ul. Să nu uităm, au avut contracte pentru Anghel Saligny și pentru Compania Națională de Investiții (CNI) de peste cinci miliarde de lei, fără a avea bani în buget. Apoi, în bugetul național nu au pus dobânzile de aproape 13 miliarde de lei. Au supracontractat fonduri europene, adică au semnat contracte de 12 miliarde de lei. În bugetul de stat nu erau puse cinci miliarde de lei TVA de rambursat, ceea ce a blocat economia națională”, a spus Falcă.

Vicepreședintele PNL spune că dacă PSD-ul „va aduce România într-o criză politică” responsabilitatea va fi a lor, iar „noi nu o să mai colaborăm cu ei și evident au posibilitatea, pentru că ei au generat o criză, ei trebuie să o rezolve, să-și formeze un Guvern și evident să conducă România”.

Gheorghe Falcă a explicat și ce opțiuni ar avea PNL în acel moment.

„În momentul în care va exista o astfel de criză, partidul nu va mai guverna cu PSD-ul. Asta înseamnă că vom avea două opțiuni: ori se obține un Guvern minoritar, susținut de Parlament, ori lăsăm PSD să guverneze și stăm noi în Opoziție, pentru că acesta este jocul politic”, a spus el.

Vicepreședintele PNL spune, după părerea lui, Președintele Nicușor Dan „este de partea bună a lucrurilor”, subliniind că partidul nu îl pregătește pe Bolojan pentru președinție.

„Eu cred că domnul Președinte Nicușor Dan este de partea bună a lucrurilor. Și dânsul constată că după nouă luni de guvernare condusă de domnul Bolojan, țara arată mult mai bine din punct de vedere al indicatorilor economici.

Nu se ia un astfel de calcul, pentru că președinția României este departe, 2030. Eu cred că noi avem alte lucruri de rezolvat în acest scurt timp de guvernare”, a subliniat Falcă.

Mai mult, eurodeputatul PNL spune că vizita lui Sorin Grindeanu la Bruxelles „a fost un eșec”.

„La Bruxelles, când a venit săptămâna trecută domnul Grindeanu, pentru vizita care s-a gândit să fie o vizită de a prezenta situația politică din România, eșecul a fost total. La președinta Metsola nu veți găsi nimic pe pagina PE, există doar un răspuns pe Twitter și ăla dat târziu, după ce s-a constatat că în declarația dânsului s-au afirmat lucruri care nu au fost în dezbaterea cu doamna Metsola.

Apoi, la grupul PES din PE, președintelui Grindeanu i s-au acordat 20 de minute și la Partidul Socialiștilor Europeni a avut o întâlnire doar cu secretarul general. Asta înseamnă că cei de la Bruxelles nu au uitat cine este domnul Grindeanu, nu au uitat că OUG 13 din 2017 a fost un atac la statul de drept”, a adăugat liberalul.