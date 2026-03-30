PSD vrea să rămână la guvernare, dar fără Bolojan. Grindeanu: "Nimeni nu susține să rămânem cum suntem acum”

Sorin Grindeanu a reluat ideea potrivit căreia PSD are pe masă trei scenarii.Foto: Inquam Photos/George Călin

Sorin Grindeanu a reluat ideea potrivit căreia PSD are pe masă trei scenarii: Primul este cel de a rămâne la guvernare în formula actuală. Al doilea este ca PSD să rămână la guvernare dar “să existe o reconfigurare”. Al treilea se referă la intrarea în opoziție.

“Suntem la a patra regională. Nimeni nu susține să rămânem cum suntem acum, că trebuie să continuăm în aceeași formă, să avem prim-ministru pe Ilie Bolojan. Toată lumea își dorește să continuăm în cadrul unei coalițiii proeuropene, dar să nu mai fie lucrurile în acești parametri. Asta nu pentru că e extraordinar de bine pentru România. Mergem într-o direcție greșită. Vedem că avem o inflație de 10%, avem 55.000 de oameni disponibilizați din sectorul privat în ultimele 6 luni, vedem că puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%. Asta ne duce în situația în care suntem noi astăzi, PSD-ul, ca partid responsabil, să facem o evaluare a guvernării, începând cu autoevaluarea noastră. Începând cu miniștrii noștri și, evident, extrapolând aceste lucruri la întreaga coaliție. Și atunci, în 20 aprilie, când vom da acest vot, vom decide pe ce cale vom merge”, a precizat Sorin Grindeanu.

Întrebat cât de mult sprijin are scenariul ieșirii de la guvernare în rândul PSD, Sorin Grindeanu a răspuns:

“Nu vreau să anticipez aceste lucruri. Avem un vot în 20 aprilie pe care îl vor exercita aproape 5.000 de colegi. Vom întreba, așa cum am întrebat în iunie, cred că a fost final de iunie, celălalt referendum intern, când am hotărât să intrăm în această coaliție. Vom întreba atunci și vom vedea care va fi rezultatul. Ar însemna să anticipez anumite lucruri și nu e corect. Eu vă spun că nu mergem în direcția corectă. Și asta nu o spune Sorin Grindeanu, ci, 80% dintre români”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Întrebat despre o posibilă moțiune de cenzură, Grindeanu a precizat: “Iar speculăm pe un posibil viitor scenariu în care nu știu dacă vom intra. Vă asigur că după votul din 20 aprilie, odată cu rezultatul respectiv, vom veni și vom discuta la modul deschis toate scenariile în care, o dată ce avem acel rezultat, în care putem intra. Responsabil, direct, transparent, fără niciun fel de nuanțe. Vorbim despre guvernarea unei țări, nu despre ce-și dorește PSD-ul, PNL-ul, USR-ul și așa mai departe. Noi trebuie să guvernăm pentru români și pentru ca românii să trăiască mai bine, nu din perspectiva interesului de partid”.

Sorin Grindeanu a mai precizat că PSD-ul a preferat până acum să fie la guvernare și nu în opoziție pentru ca “românii să o ducă mai bine”:

“Poate că interesul de partid al PSD-ului ar fi fost anul trecut, în iunie, să intre în opoziție. Și sigur acum am fi fost la un procent care ar fi început cu trei. Dar am ales să fim responsabili, să fim parteneri de bună credință într-o coaliție, să venim cu know-how-ul pe care îl avem noi, cu proiectele și cu programele politice, astfel încât românii să o ducă mai bine. Suntem într-o situație acum în care noi evaluăm guvernarea, pentru că lucrurile nu merg într-o direcție bună. Și asta trebuie să corectăm. Este de datoria noastră, având cea mai mare pondere în cadrul acestei coaliții”.