Sorin Grindeanu: PSD este pregătit să își retragă miniștrii din Guvern și să treacă în opoziție

2 minute de citit Publicat la 21:50 25 Mar 2026 Modificat la 21:50 25 Mar 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat miercuri seara că este pregătit să îi retragă pe miniștrii social-democrați din guvern și să ducă partidul în opoziție.

Într-o declarație la RTV, Grindeanu a mai spus că nu va susține, din opoziție, un guvern minoritar și a insinuat - la fel cum a făcut mai devreme în cursul zilei - că PNL ar lua în calcul o înțelegere cu AUR în vederea susținerii parlamentare a unui cabinet condus de liberali.

De asemenea, liderul PSD a făcut responsabil actualul executiv de temporizarea măsurilor menite să tempereze creșterea prețului la carburanți.

Grindeanu: Decizia pe carburnați stă la prim-ministru, la miniștrii Finanțelor și Energiei

"Viața românilor e din ce în ce mai proastă. Undeva s-a greșit. Măsurile cu care am ieșit in toamna au fost aplicate după 6 luni.

În aceste zile, vedem chestiunea prețului la motorina. Nu ne extragem din arcul de decizie. Trebuie să facem o evaluare.

Decizia pe carburanți stă la Executiv. Este la prim-ministru și ministrul de Finanțe, la ministrul Energiei. Mai mult decât a soma public, nu am ce sa fac.

Reducerea accizei e unul din scenariile prezentate de (ministrul PSD al Energiei) Bogdan Ivan. Ar reduce într-o forma variabila prețul la pompa.

E una din soluții, în special reducerea accizei, în funcție de cat va ajunge prețul la benzina sau motorină (...)

Sorin Grindeanu: Suntem pregătiți de opoziție. Am văzut PNL făcând bezele către AUR

Evident ca e una din soluții (să se retragă miniștrii PSD din Guvern) Vom avea întâlniri în județe, pe regiuni. Discutăm scenarii, urmare a referendumului intern.

PSD nu face alianță sau majoritate cu AUR. Este exclus. Apoi, nu vom susține un guvern minoritar.

Evident ca suntem pregătiți de opoziție (daca PNL se înțelege cu AUR). Am văzut bezelele trimise de la PNL către AUR", a spus liderul PSD.

Grindeanu acuză PNL că trimite bezele către AUR: "Noi am spus că excludem o majoritate cu AUR, să spună și ei"

Sorin Grindeanu a speculat faptul că, la ultima reuniune a conducerii PNL, unde liberalii au decis rămânerea la guvernare și sprijinirea, în continuare, a lui Ilie Bolojan, nu s-a decis și excluderea unei colaborări cu AUR, așa cum au arătat surse politice citate în presa centrală.

Mai mult, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat că PNL nu își dorește să guverneze cu AUR, dar că opțiunea nu poate fi ignorată.

"În ultimele 24 de ore am văzut și bezele trimise de către reprezentanți ai PNL către AUR (...)

Eu nu impun agenda internă nimănui, noi facem lucrurile pentru noi.

Văd că toată lumea are treabă cu PSD. Pe noi ne preocupă alte lucruri, importante pentru români, dincolo de ceea ce vor PSD, PNL și USR.

Nu îmi permit să dau lecții celorlalți, cum nu permit celorlalți să dea lecții PSD", a declarat liderul PSD, la Parlament.

Întrebat de jurnaliști dacă PSD ar avea cu cine să formeze o guvernare în cazul în care PNL și USR se retrag, Sorin Grindeanu a replicat: "De câte ori trebuie să spun o să o spun, ca să fie și mai clar: PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR. Aștept același răspuns și din partea altora".

În cazul unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, PSD va hotărî pentru PSD, nu pentru AUR, PNL sau USR, a completat el.