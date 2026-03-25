Grindeanu acuză PNL că „trimite bezele” către AUR: „Noi am spus că excludem o majoritate cu AUR, să spună și ei”

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că în ultimele 24 de ore a văzut „bezele trimise de către reprezentanți ai PNL către AUR”. Liderul social-democraților a declarat că exclude o majoritate PSD-AUR și le-a cerut colegilor de Coaliție să spună și ei acest lucru.

Întrebat dacă PSD i-a speriat pe cei din PNL și USR după anunțul legat de consultările interne în urma cărora se va decide sau nu dacă partidul îl mai susține pe Ilie Bolojan, Grindeanu a răspuns:

„Cred că am văzut mai mult de atât. În ultimele 24 de ore am văzut și bezele trimise de către reprezentanți ai PNL către AUR, mă refer la diverse dar nu contează. Eu nu impun agenda internă nimănui, noi facem lucrurile pentru noi.

Văd că toată lumea are treabă cu PSD. Pe noi ne preocupă alte lucruri, importante pentru români, dincolo de ceea ce vor PSD, PNL și USR. Nu îmi permit să dau lecții celorlalți, cum nu permit celorlalți să dea lecții PSD”.

Afirmațiile lui Grindeanu vin în contextul în care liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a spus că PNL nu își dorește să guverneze cu AUR, dar că opțiunea nu poate fi ignorată.

De asemenea, întrebat de jurnaliști dacă PSD ar avea cu cine să formeze o guvernare în cazul în care PNL și USR se retrag, Sorin Grindeanu a afirmat: „De câte ori trebuie să spun o să o spun, ca să fie și mai clar: PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR. Aștept același răspuns și din partea altora”.

În cazul unei moțiuni de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, „PSD va hotărî pentru PSD, nu pentru AUR, PNL sau USR”, a mai spus Grindeanu.

„Este clar pentru toată lumea că la nivel guvernamental lucrurile nu funcționează cum trebuie. PSD nu are nimic personal cu Ilie Bolojan. El e prim-ministru și lucrurile nu funcționează cum ar trebui și asta nu am ascuns. Am spus că trebuie măsuri de relansare economică, că dacă doar tăiem o să intri în recesiune și o să avem reduceri ale consumului și a producției industriale. Astea arată dincolo de persoană, un management. Noi avem lucruri de reproșat legate de management”.

Grindeanu a mai precizat că la consultarea internă va fi evaluată și activitatea PSD.

„Nu putem să ne facem că nu vedem că lucrurile merg într-o direcție greșită”, a mai adăugat liderul PSD.