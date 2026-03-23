PNL și USR au decis să nu mai facă guvern cu PSD, dacă partidul lui Grindeanu provoacă o criză politică

3 minute de citit Publicat la 22:24 23 Mar 2026 Modificat la 22:30 23 Mar 2026

PNL și USR critică abordarea PSD din ultimele săptămâni. Inquam Photos / Octav Ganea

Biroul Politic Național al PNL a adoptat luni o rezoluție care reafirmă susținerea pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și avertizează PSD că nu va mai accepta să intre la guvernare cu social-democrații, dacă partidul lui Grindeanu provoacă o criză politică. O decizie similară a fost luată luni seara și de conducerea USR. În rezoluția adoptată, partidul condus de Dominic Fritz critică abordarea PSD din ultimele săptămâni, pe care o consideră centrată pe interese politice de moment, în detrimentul stabilității și al interesului public.

Avertismentul transmis de PNL către partidul condus de Grindeanu

PNL a anunțat că BPN a decizis continuarea direcției “de stabilitate și responsabilitate guvernamentală într-un context economic și politic dificil”:

“România se află într-un moment dificil: context internațional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbția PNRR și o economie fragilă. În acest context, țara are nevoie de stabilitate guvernamentală și predictibilitate.

În același timp, tensiunile generate de PSD în Coaliție sunt de natură să reducă eficiența guvernamentală și să scadă încrederea cetățenilor în Coaliție”, se precizează în rezoluția BPN al PNL.

PNL anunță că “va acționa pentru buna guvernare și stabilitate”. În acest sens, liberalii au stabilit următoarele priorități pentru 2026:

- Stabilitatea finanțelor publice;

- Securitate energetică;

- Eficiență în administrație;

- Absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de țară;

- Economie competitivă pe baze sănătoase.

BPN al PNL a decis să susțină stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan. De asemenea, liberalii cer PSD “să revină la o atitudine responsabilă”: “PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”.

Conducerea USR lansează critici dure la adresa PSD

Tot luni seara, Comitetul Politic al USR a adoptat cu o majoritate de 96% o rezoluție prin care reafirmă angajamentul ferm al partidului “de a guverna responsabil, în interesul cetățenilor, în aceeași formulă de coaliție”.

În rezoluția adoptată, USR critică abordarea PSD din ultimele săptămâni, pe care o consideră centrată pe interese politice de moment, în detrimentul stabilității și al interesului public.

„În loc să guvernăm, asistăm la crize politice artificiale. România are deja suficiente probleme reale - inflație, costuri ridicate, presiuni economice. Nu ne permitem să adăugăm instabilitate politică peste acestea”, a subliniat Dominic Fritz.

„Guvernarea nu înseamnă intrigi și scandal, ci curaj și soluții. USR va rămâne un partener responsabil, dar nu va gira derapaje care pun în pericol stabilitatea României”, a mai declarat Dominic Fritz.

USR face apel la toți partenerii de coaliție să revină la responsabilitate și la respectarea angajamentelor asumate față de cetățeni.

În acest context, Comitetul Politic al USR a decis:

1. Ca partidul să facă în continuare parte din Guvern, în formula politică și cu programul de guvernare agreate la momentul învestirii guvernului și continuarea programului de guvernare.

2. Susținerea măsurilor propuse de Guvern pentru a scădea presiunea prețurilor la benzină și motorină ca măsură imediată la criza petrolieră care afectează românii.

“Soluția pe termen lung este însă reducerea dependenței de petrol și de alte resurse fosile prin investiții în energii regenerabile și sisteme de stocare, prin eliminarea barierelor din calea investițiilor private, prin listarea la bursă a companiilor de stat din zona de energie și prin investiții în transportul în comun”, se arată în rezoluția USR.

3. USR cere încetarea interimatului Avocatului Poporului, care durează deja de doi ani și “subminează o instituție esențială pentru apărarea drepturilor cetățenilor”.

“Partenerii de coaliție au obligația sǎ deblocheze procesul de numire a Roxanei Rizoiu ca Avocat al Poporului și să sprijine nominalizarea USR, conform acordului de coaliție și fără alte condiționări”.

4. USR condamnă "limbajul dezumanizant" venit din rândurile PSD și AUR împotriva USR, a miniștrilor săi, a membrilor și simpatizanților. “Acest limbaj este incitare la violență, iar efectele lui coboară în stradă și pun în pericol siguranța tuturor. Condamnăm, în egală măsură, atacurile misogine la adresa ministrelor, a parlamentarelor, dar și a celorlalte femei, alese la nivel local. Cei care atacă femeile din politică pentru faptul că sunt femei atacă, de fapt, toate femeile”.

5. USR cere PSD să nu vulnerabilizeze România, într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate și predictibilitate, prin susținerea unei moțiuni de cenzură.

“Dacă PSD alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și să provoace instabilitate politică și economică, USR nu va mai susține o refacere a unei majorități alături de PSD”.